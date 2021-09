Dienstverbot für Polizist nach Coronademo

Siegen. Gegen einen Polizeibeamten aus Siegen, der sich in Uniform an einer Berliner Demonstration gegen die Corona­politik beteiligt haben soll, ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Nach dem Vorfall vom Sonnabend sei der Oberkommissar seiner Dienstgeschäfte enthoben worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Laut ­Portal ­t-­online.de hatte der Mann sich an Protesten der »Querdenker«-Szene beteiligt und dabei ein Sakko mit »Polizei«-Aufschrift sowie NRW-Landeswappen getragen. (dpa/jW)