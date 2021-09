Beijing will weitere Aktienbörse gründen

Beijing. China plant nach den Worten von Präsident Xi Jinping eine Börse in der Hauptstadt. Der neue Handelsplatz werde vor allem die »innovative Entwicklung« kleiner und mittlerer Unternehmen unterstützen, sagte der Staatschef am Donnerstag in einer Rede bei einer Handelsmesse. China hat bereits in den Wirtschaftsmetropolen Shanghai und Shenzhen eine Börse. Der geplante Handelsplatz in Peking wird als weiterer Schritt gewertet, einheimischen Firmen einen Börsengang in China statt im Ausland schmackhaft zu machen. (AFP/jW)