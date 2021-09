Linke verlangt Herausgabe von »Coronaprotokollen«

Berlin. Gegenüber der Bundesregierung drängt Die Linke darauf, die Protokolle der Beratungen zur Coronapolitik mit den Bundesländern zu veröffentlichen. »Weil das Bundeskanzleramt mauert«, prüfe die Linke-Fraktion im Bundestag, wie die Herausgabe auf dem Rechtsweg eingeklagt werden könnte, sagte Geschäftsführer Jan Korte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Berlin. »Die Öffentlichkeit hat ein klares Interesse an den Sitzungsprotokollen«, sagte Korte. In der AFP vorliegenden Antwort des Kanzleramtes auf eine Linke-Anfrage lehnte die Regierung eine Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle erneut ab. (AFP/jW)