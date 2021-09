Polen: Ausnahmezustand an Grenze zu Belarus verhängt

Warschau. Polens Präsident Andrzej Duda hat in der Grenzregion zu Belarus den Ausnahmezustand verhängt – angeblich als Reaktion auf die »illegale« Einreise von Flüchtlingen aus dem östlichen Nachbarland. Duda habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, sagte ein Sprecher der Präsidialadministration am Donnerstag in Warschau. Der Ausnahmezustand soll 30 Tage gelten. Betroffen ist ein drei Kilometer breiter Streifen entlang der Grenze. Dort gilt dann ein Verbot von Versammlungen und Großveranstaltungen. Der Zugang zu öffentlicher Information wird eingeschränkt. Medienvertreter müssen außerhalb der Grenzzone bleiben. (dpa/jW)