Scheinheiliges Angebot

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Die GDL hält Kurs. Der Streik bei der Bahn wurde am Donnerstag fortgesetzt (Leipzig, 2.9.2021)

Die Bahn AG will es wissen: Erst behauptete der Vorstand, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wolle nicht verhandeln – hatte aber gar kein neues schriftliches Tarifangebot präsentiert. Am Mittwoch nachmittag kam die Leitung des bundeseigenen Bahnunternehmens just in dem Moment mit einem Verhandlungsangebot um die Ecke, als die GDL gerade ihren lange zuvor angekündigten fünftägigen Streik begonnen hatte. Diesen Ausstand möchte die Deutsche Bahn nun gerichtlich stoppen lassen. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main wollte am Donnerstag abend (nach jW-Redaktionsschluss) über eine einstweilige Verfügung in der Sache verhandeln.

Seit Monaten sind die Fronten zwischen Bahn-Vorstand und GDL verhärtet. Die Konzernspitze hatte bereits im vergangenen Jahr mit der größeren im Unternehmen vertretenen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einen Coronatarifvertrag und mit ihm eine Nullrunde für dieses Jahr vereinbart. GDL-Chef Claus Weselsky erklärte frühzeitig, seine Gewerkschaft werde sich so nicht abspeisen lassen. Die Streiks – der jetzige ist der dritte – der in der GDL organisierten Bahn-Beschäftigten kamen deshalb nicht unerwartet.

Mit dem jüngsten, am Mittwoch zu Streikbeginn vorgelegten Angebot komme man der Gewerkschaft entgegen, behauptete Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Die Offerte geht erstmals konkret auf die Forderung nach einer Coronaprämie ein, die zwischen 400 und 600 Euro liegen könne. Außerdem wurde die Vertragslaufzeit von 40 auf 36 Monate reduziert. Doch aus Sicht von GDL-Chef Weselsky reicht das nicht. Seine Gewerkschaft fordert eine 28monatige Laufzeit und eine erste Entgelterhöhung um 1,7 Prozent bereits in diesem Jahr. Die Bahn hingegen setze auf eine Nullrunde für 2021. Deshalb müsse der Streik fortgesetzt werden, um den Bahn-Vorstand zu einem verhandelbaren Angebot zu bewegen.

Personalvorstand Seiler erklärte nach Beantragung der einstweiligen Verfügung gegen den Streik beim Frankfurter Arbeitsgericht zwar, dass »das Streikrecht ein hohes Gut« sei. Doch zulässig seien Arbeitskampfmaßnahmen nur, »wenn sie sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen«. Das sei nach Auffassung des Bahn-Vorstandes nicht der Fall. Er meinte, die GDL hätte zwingend über das nun vorgelegte Angebot verhandeln müssen. Auch den Vorschlag, einen Schlichter einzuschalten, habe die Gewerkschaft abgelehnt.

Allerdings verschwieg das Bahn-Management ein paar Details: So soll das aktuelle Angebot lediglich für das Zugpersonal gelten, nicht etwa für Verwaltungsbeschäftigte, von denen inzwischen auch viele der GDL angehörten, wie Weselsky sagte. »Wir sind bereit zu verhandeln, aber Bedingungen sollte niemand stellen«, erklärte er am Donnerstag am Rande einer Kundgebung im Leipziger Hauptbahnhof. Die Gewerkschaft habe Tausende neue Mitglieder auch in Berufen außerhalb des eigentlichen Zugbetriebes. Diese hätten ein Recht auf einen Tarifvertrag, das ihnen die Konzernführung derzeit verweigere.

Im Hintergrund geht es dabei um das Tarifeinheitsgesetz, wonach nur die größere Gewerkschaft in einem Betrieb über Tarifverträge verhandelt. In den meisten Bahnbetrieben hat die EVG die Mehrheit, auch wenn die GDL bei den Mitgliederzahlen aufholt. Der GDL-Chef fürchtet jedenfalls die »Existenzvernichtung« seiner Gewerkschaft, wenn der Bahn-Vorstand den Tarifvertrag nicht auf alle Mitglieder anwende, da dann eine Spaltung drohe.