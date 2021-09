Mehr als eine Milliarde Internetnutzer in China

Beijing. China hat erstmals mehr als eine Milliarde Internetnutzerinnen und -nutzer. Wie das staatliche Informationszentrum zur Internetnutzung (CNNIC) am vergangenen Freitag mitteilte, wuchs deren Zahl in der Bevölkerung in nur sechs Monaten um 21,75 Millionen. Damit gebrauchten mit Stand vom Juni 1,011 Milliarden Menschen in China das Internet – bei einer Bevölkerungszahl von rund 1,4 Milliarden Menschen.

Vor allem die Verwendung von Smartphones verbreitet sich in China rasant, und immer mehr Dienste und Aufgaben werden digital angeboten bzw. gelöst. Den deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen begründete das CNNIC mit einer Verbesserung der digitalen Infrastruktur, wachsenden Angeboten im Netz sowie einer besseren Logistik in kleinen Städten und auf dem Land, was wiederum den Onlinehandel antreibt. Auf nationaler Ebene beträgt die Versorgung mit Internetzugängen 71,6 Prozent, auf dem Land liegt die Abdeckung bei 59,2 Prozent, wie die staatliche Behörde angab. (AFP/jW)