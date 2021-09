Zwischen zwei Lagern

imago/Pacific Press Agency Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist besonders bei Rechten und Verschwörungserfindern unbeliebt (rechte Proteste in Kandel, 3.3.2018)

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht immer wieder in der Kritik. Und obwohl die Bundesländer für ihn verantwortlich sind, spielt er auch bei der Bundestagswahl eine Rolle. Unter den Parteien haben sich zwei Lager herausgebildet: Das eine will seine Rolle stärken – das andere will ihn derart schwächen, dass zuletzt Zweifel aufkamen, ob er dann noch seinen grundgesetzlich verbrieften Auftrag wahrnehmen kann.

Zum zweiten Lager gehören in erster Linie die rechte Alternative für Deutschland (AfD) und die Freien Demokraten (FDP). Die Konzepte beider Parteien weisen erhebliche Ähnlichkeiten auf (siehe jW vom 3. Juni). Man wolle einen »moderneren und schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR), der sich primär auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentation konzentrieren« solle, heißt es bei der FDP.

Ebendiesen beschränkten Programmauftrag spiegelt auch das AfD-Konzept des »Grundfunks« wider. Die gesamte Bundesrepublik soll demnach nicht mehr mit dem Doppelangebot von ARD und ZDF versorgt werden, sondern nur noch von einem bundesweiten Sender. In einem »Heimatfunk« sollen zudem die Angebote der Bundesländer ausgestrahlt werden.

Alles, was nicht zwingend den Status des ÖRR tragen muss, solle privatisiert werden. Bei der FDP ist es das ZDF, bei der AfD sind es alle Sender außer: Deutsche Welle, die Angebote der Länder und des einzigen deutschlandweiten Senders. Am Ende solle der ÖRR nur noch etwa »ein Zehntel des bisherigen Umfangs« haben. Während die FDP einen geringeren Rundfunkbeitrag beibehalten möchte, will ihn die AfD abschaffen. Statt dessen sollen »Technologiekonzerne, die audiovisuelle Inhalte verbreiten, sowie Videostreamingdienste« ihn finanzieren.

In ihrem Programmentwurf aus dem Jahre 2016 hatte die AfD noch gefordert: »Die staatliche Informationsversorgung wird durch einen steuerfinanzierten Rundfunk mit zwei Rundfunksendern und zwei Fernsehsendern geleistet«. Zumindest die Idee, den Rundfunk über Steuern zu finanzieren, hat nun auch die Tierschutzpartei übernommen. In der Hoffnung, »dem rechten Rand ein wenig die Grundlage für seine Hetze« gegen den Rundfunkbeitrag zu nehmen, soll auch bei ihr der Schwerpunkt des Programmauftrages auf »Bildung, Weiterbildung, Information und Aufklärung« gelegt werden.

Union, Sozialdemokraten und Grüne bekennen sich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wollen ihn stärken. In ihren Wahlprogrammen bleiben sie allerdings vage. Angesichts des technischen Fortschritts und eines veränderten Nutzungsverhaltens solle der Auftrag des ÖRR reformiert werden, heißt es bei der Union. Für die CDU bedeutet das auch, die Auslandspropaganda zu intensivieren. Der Sender Deutsche Welle solle »zum stärksten Auslandssender Europas« aufgebaut werden.

Die SPD will die Bundesländer darin unterstützen, »den Auftrag in einer digitalen Welt weiterzuentwickeln«. Ins Detail gehen die Sozialdemokraten aber nicht. Ihr »Zukunftsprogramm« legt den Schwerpunkt ohnehin auf die privaten Medien, denen tatkräftig unter die Arme gegriffen werden soll.

Nach Vorstellung der Grünen sollen »Rundfunkräte die Vielfalt und unterschiedlichen Perspektiven unserer heutigen Gesellschaft besser abbilden, durchsetzungsstärker sowie sender- und staatsferner werden«. Ob das auch bedeuten soll, dass unbeliebte Politiker dort künftig nicht mehr im Auftrag ihrer Parteien noch ihr »Gnadenbrot« verdienen dürfen, lässt die Partei offen.

Am stärksten ins Detail geht die Partei Die Linke. Sie setzt sich dafür ein, dass das Programmangebot nicht kommerzialisiert wird, denn kritische Berichterstattung und Qualitätsjournalismus würden so erschwert. Ostdeutschland soll für den ÖRR eine neue Bedeutung kommen: Neue ARD-Gemeinschaftseinrichtungen sollen dort entstehen. Außerdem soll die Diskriminierung von Ostdeutschen in den Medien zurückgedrängt werden. Von ihnen sollen mehr in Führungspositionen gelangen.