jW

Zugeschlagene Tür

Zu jW vom 30.8.: »Moralbomber des Tages: Annalena Baerbock«

Bemerkenswert finde ich, dass sich Scholz im »Triell« nicht nur damit begnügt hat, es bei einer simplen Forderung nach einem »Bekenntnis zur NATO« zu belassen, was immerhin einen klitzekleinen Spalt zu einer »rot-rot-grünen« Regierung offengelassen hätte in dem Sinne, dass sich Die Linke eventuell für ein Lippenbekenntnis hergegeben hätte (ähnlich wie bei der albernen Distanzierung vom »SED-Unrecht« in Thüringen als Voraussetzung zur Regierungsbildung). Nein! Olaf Scholz hat, und zwar ohne dass er da von den Moderator*innen oder Laschet oder Baerbock unter Druck gesetzt worden wäre, seine Position zu präzisieren, auch noch hinzugefügt, dass er nicht nur ein einfaches Bekenntnis zur NATO verlangt, nein, es soll bitte auch »von Herzen gemeint sein«, was die Tür ja nun endgültig zugeschlagen hat. Es ist grade so, als wollte er wirklich 100prozentig sichergehen, dass das nichts wird mit »Rot-Rot-Grün«. Wenn es irgendein Anhänger, Mitglied oder Politiker der Linken bis jetzt nicht gemerkt haben sollte: Die wollen gar nicht mit euch regieren, egal wie sehr ihr euch anstrengt und anbietet und verbiegt, um irgendwie den Spagat hinzubekommen zwischen Vermeidung vollständiger Selbstaufgabe und »Regierungsfähigkeit« im bürgerlich-parlamentarischen Betrieb eines NATO-Vollmitglieds.

Ralf Schuster, Gießen

Sieben zu fünf

Zu jW vom 27.8.: »Die Kapitulation«

»Kapitulation« – war es denn eine? Es haben immerhin sieben MdB oder »zehn Prozent der Fraktionsmitglieder« der Partei Die Linke entgegen der Empfehlung des Parteivorstandes (PV) mit Nein gestimmt (Sevim Dagdelen, Zeki Gökhan, Andrej Hunko, Ulla Jelpke, alle aus NRW, Heike Hänsel aus Baden-Württemberg, Zaklin Nastic aus Hamburg und Andreas Wagner aus Bayern) – sind das »nur« sieben? Ihnen gegenüber standen »nur« fünf »quasi absolute« Befürworter des Bundeswehr-Einsatzes, auch entgegen der PV-Empfehlung (außer Klaus Ernst und Evrim Sommer Ossis: Matthias Höhn aus Sachsen-Anhalt, Thomas Nord aus Brandenburg und Kersten Steinke aus Thüringen). 57 jedoch folgten der Empfehlung, konnten sich nicht entscheiden oder blieben der Sitzung fern. Zum Vergleich: Im Dezember 1914 stimmte nur einer der Abgeordneten, Karl Liebknecht, im Reichstag gegen weitere Kriegskredite. (Sogleich wurde ihm vorgeworfen, dem heldenhaft kämpfenden deutschen Heer in den Rücken zu fallen. Heute wird dasselbe eher über die hilflos zurückgelassenen Ortskräfte und andere westliche Verbindungsleute vor Ort gesagt. Die aber hatte die »Groko« schon viel früher aufgegeben.) Etwas besser als die damalige SPD ist die Linkspartei also schon.

Dass der Bundestag rückwirkend einem »robusten« Mandat bis Ende September zustimmen sollte, während doch sicherlich schon feststand, dass 48 Stunden später, also noch im August, der Einsatz enden würde, man also die Abgeordneten regelrecht »vorführte«, steht auf einem anderen Blatt – dem der angeblichen »Parlamentsarmee«.

Volker Wirth, Berlin

Notwendige Systemkritik

Zu jW vom 28./29.8.: »Die Geister, die ich rief«

Die USA und die NATO und die von ihnen benötigten, aufgebauten und finanzierten »Ortskräfte« (…) haben einen über 20 Jahre geführten Krieg verloren. Es ist auffällig, dass in den Medien nun über strategische oder taktische Fehler der Kriegführung diskutiert, das Kernproblem aber weitgehend umgangen wird: Der Export der westlichen Demokratie (»Regime-Change«) ist genauso gescheitert wie Jahre zuvor der Versuch des Exports der Revolution in dieses Land. Eine mächtige Koalition ist damit einem Gegner unterlegen, über dessen Rückständigkeit (…) sich alle einig waren und sind. Da stellt sich nur die Frage: Woher nahm dieser Gegner die Kraft, einen 20 Jahre währenden Krieg nicht nur zu überstehen, sondern auch noch zu gewinnen? Lag das wirklich nur an der Dummheit und Ignoranz einiger (westlicher) Politiker und Militärs? Sein erklärtes Ziel hat »der Westen« nicht erreicht – andere Ziele aber schon. Es ist eben nicht nur von den großen Verlusten zu reden, sondern auch davon, für wen die vielen für den Krieg aufgewendeten Milliarden zu Profiten wurden. Wieder einmal sollten Ziele mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden – und wieder einmal ging das schief. Das sollte zumindest nachdenklich machen angesichts einer Politik, in der die soeben gescheiterte Koalition gerade gegenüber anderen, deutlich besser ausgestatteten Mächten verstärkt auf Militär, auf Rüstung, auf Kanonenbootpolitik setzt. Wer die Feststellung, dass die westliche Logik von Krieg und Regime-Change nun krachend gescheitert ist, als Binsenweisheit bezeichnet, die nichts bringt – wie in einigen linken Debatten zu vernehmen –, flüchtet sich in strategisches und taktisches Klein-Klein und ersetzt die lebensnotwendige Systemkritik durch Herumdoktern an Symptomen. Den Frieden zu sichern verlangt Systemkritik.

Artur Pech, Schöneiche

Frage der Verfügungsgewalt

Zu jW vom 17.8.: »Bevölkerungsrückgänge«

Es ist merkwürdig, dass diejenigen, die vor »Überbevölkerung« warnen, nie sich selbst meinen. Sie gründen Familien, haben Kinder und freuen sich völlig zu Recht über Enkel und Urenkel bzw. versuchen sich in Förderung von Familien und Nachwuchs. Immer die anderen sollen verzichten. Der Demograph Johann Peter Süßmilch (1707–1767) hat sich ausführlich mit der Frage des Bevölkerungswachstums befasst. 1742 berechnete er auf der Grundlage der Kenntnis von Bodenfläche, Bodenfruchtbarkeit und Nahrungsbedarf eine Kapazität der Erde von »siebentausend Millionen« und 1762 dann von »14tausend Millionen Menschen«. Wohlgemerkt auf der Basis der damaligen Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft, deren Arbeitsweise aus heutiger Sicht »ökologisch« erscheint! Es handelt sich also keineswegs um eine Frage der technisch-landwirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern der Verfügungsgewalt über Grund und Boden sowie der natur- und menschengerechten Nahrungserzeugung und -verteilung. Ist eine hohe Sicherheit des Lebens eines jeden einzelnen Menschen über seine gesamte Lebensspanne hinweg gewährleistet, sinkt die Geburtenrate erfahrungsgemäß.

Michael Wallaschek, Halle (Saale)