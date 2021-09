Gespreizte Behäbigkeit

Thomas Kost/Warner Bros/Bavaria Filmproduktion/dpa »Kleider machen Leute, Marquis, – oder besser wohl umgekehrt: Der Mann macht das Kleid.« (Thomas Mann, »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull«)

Es ist nicht falsch, sich aus der grauen Genügsamkeit herauszusehnen. Auf Reibungslosigkeit sollte man sich dabei allerdings nicht verlassen. Glück schadet nie, aber die soziale Mobilität nach oben erfordert Nachdruck. Geht man das Projekt kriminell an, gehören zur Unverfrorenheit auch Reisen und Ortswechsel. So war es bei Frank W. Abagnale Jr. in Steven Spielbergs »Catch Me If You Can« (2002), so ist es in »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull«.

Thomas Mann war schon früh begeistert von der Figur des Hochstaplers, vom Leben im Inkognito und am Abgrund. Er verfolgte die Gerichtsprozesse der Anna Sorokin, Marc G.s oder Christian Gerhartsreiters seiner Zeit ebenso fassungslos und fasziniert, wie man das heute tut. Um 1905 hatte er damit begonnen, Artikel zum Thema zu sammeln, 1922 veröffentlichte er die frühe Fassung eines Krull-Romans. Dann zog er den entsprechenden Ordner während des Zweiten Weltkriegs noch einmal hervor und arbeitete nach dem »Doktor Faustus« an einer Erweiterung des Schelmenromans. Obwohl er nicht besonders überzeugt davon war, wurde das Buch 1954 ein Hit. Drei Jahre später war es verfilmt (vom Erfolgsregisseur Kurt Hoffmann mit Horst Buchholz und Liselotte Pulver).

Alle auf dem Strich

Jetzt ist es wieder soweit, denn die Bavaria-Produktion fand, die Zeit sei reif für eine Neuverfilmung. Ein Fetzen eingesessener Hochkultur und Thomas Mann, das Denkmal des guten und irgendwie weltläufigen Deutschland, das ginge immer. Für wen auch immer. Nicht ungeschickt wurden Detlev Buck für die Regie und Daniel Kehlmann für das Skript dazugeholt: Buck, weil mit deftigem Humor und Lustspielerfahrung gesegnet, und Kehlmann, weil er, selbst vom Roman kommend, dem Drehbuch literarisch schon aufhelfen würde.

Und so verknappte man den Stoff, zog einige Figuren zusammen und stellte sie in Austauschzusammenhänge, die es im Roman so nicht gibt. Aus dem Pariser Luxushotel machte man eine von Sex und Gier angetriebene Klassenschleuder, in der alle unter derselben Decke stecken und irgendwie jeder auf den Strich geht. Auch wenn man dieser Art von Klarsicht heute um so weniger traut, je leichter sie von der Hand geht, so trägt sie den Film im Ganzen aber funktional genug. Nach einer mühsamen halben Stunde entspannen sich die Dinge, und es wird streckenweise gut gelaunt und beinahe lustig.

Vom gemischten Bild bei Mann schlägt allerdings nicht allzuviel durch, vom Abgründigen, Bedrohlichen, Kriminellen und Sexualisierten bleibt vor allem die gespreizte Behäbigkeit und eine krude Belle Époque übrig. Mann hat »Krull« einen »homosexuellen Roman« genannt, das Sexuelle darin aber vielseitiger gedacht. Es durchzieht alles, ermöglicht die Erfolge des Hochstaplers, prägt alle Stadien seiner Erziehung. Krull, der zu seinen harmlosen Verbrechen fast getragen werden muss, durchlebt seinen Bildungsroman gerade auch im Bett, wo er das Objekt einer sexuellen Pädagogik wird. Eine arrogante Großbürgerin räumt ihm, dem Diener, zeitweilig Macht ein (»nenn mich Hure«). In dieser speziellen Dialektik von Herrin und Diener gibt es nur die eine Umwälzung, dass erst ihre Kühnheit Auslöserin der seinen ist. Thomas Mann zeichnet die Zusammenhänge ohnehin noch breiter. Das menschliche Begehren bildet hier eine obere Schicht, die primordiale wie die Anziehungsphänomene auf der molekularen Ebene oder die Entstehung des Lebens aus anorganischen Bestandteilen lediglich bedeckt.

Obwohl Literaturverfilmungen oft nichts anderes übrig bleibt, als mit der erzählerischen Oberfläche ihrer Stoffe zu hantieren, eröffnet sich immerhin die Möglichkeit, dort zu glänzen, wo man mediale Vorrechte ausspielen kann. Aber Manns Aufmerksamkeit für die glanzvollen Seiten der äußeren Wirklichkeit, für alle Erscheinungen des menschlichen Körpers – die ästhetisierbaren Arrangements seiner Teile und ihres gestischen Gebrauchs – findet in Bucks Verfilmung kein Echo. Die Ausstattung und das Kostümbild sind auf einem TV-Niveau von um 1980 (als das ZDF eine fünfteilige TV-Adaption produzierte); weniger Visconti, mehr am Knoten übernähte Polyesterkrawatte.

Was die Körper betrifft, so verlässt sich dieser Film auf die Wirkung unverdienter Eigenschaften. Der Krull-Darsteller Jannis Niewöhner sieht gut und fit aus, ist aber derart fade, dass alles Erotische von seiner Erscheinung abperlt. Dafür heben die Nebendarsteller, es sind wirklich eher die männlichen, das Ganze aus seiner Mittelmäßigkeit: ein sanft-verschlagener Joachim Król, ein fast unkenntlicher Martin Wuttke und ein überraschend spritziger David Kross, der einen ondulierten, munter plappernden Vertreter des europäischen Hochadels spielt.

Um Kopf und Kragen

Übrigens hat die Auffassung der Hochstapelei auch einen zeitgenössisch relevanten Seitenaspekt. Sich mit gefälschten Identitäten durchwursteln und um Kopf und Kragen lügen, taktisch mit der Sprache verfahren, das waren für Mann Signaturen seines Daseins als Schriftsteller. Andererseits gerät diese Arbeit des Anverwandelns im »falschen Schein«, die Imitation von Sprechweisen und Haltungen, das Versetzen in die Haut anderer, also wichtige Grundlagen des Erzählens, gerade leicht einmal in die Kritik. Man könnte daraus schließen, dass es gerade nicht die Zeit für optimistische, leichtsinnige Schelmengeschichten ist. Insofern ist diese Verfilmung sogar eine doppelt unverlangte Blumenspende.