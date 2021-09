Vorher spritzte Blut

Monika Rittershaus »La Peste aux dents de feu dévore la Cité – Die Pest verschlingt mit feurigen Zähnen die Stadt« (George Enescu,»Œdipe«, Dichtung von Edmond Fleg nach Sophokles)

Ödipusfestspiele in Berlin – Komische Oper, Deutsche Oper, Deutsches Theater, Schaubühne. Überall gibt’s schon oder demnächst die gute alte Augenausstecherei zu begaffen. Wieso? Kommt schließlich das Wort »Seuche« drin vor, im 2.500 Jahre alten Stoff, kann sich jeder Winzling also zu Corona äußern, ohne dass er was aussagen muss. Duckmäusergesellschaften sind Diktaturen, Königreiche, Einparteienstaaten – wie wir hierzulande wissen, kennt eine starke Demokratie nur den offenen Diskurs. Alle bedauern die Zustände in den Kulturhäusern: Wie schade, kann man nur halb voll machen. Wie schade, müssen sich alle mehr oder weniger sinnvollen Hygieneritualen hingeben. Wie schade, müssen die Vierjährigen zur Kinderoper am besten FFP2-Maske tragen – Superspreaderevent. Komische-Oper-Intendant Barry Kosky freute sich am Sonntag zur Eröffnung seiner letzten Saison am Haus in der Behrenstraße: Endlich wieder ein vollbesetztes Orchester, endlich wieder Musiktheater, es klatschte der halbe Saal.

Dieser Ödipus ist rumänischer Herkunft, George Enescu schrieb 25 Jahre lang an seiner einzigen Oper »Œdipe«, stellte sie 1936 fertig, wenn auch überwiegend in Paris. Klingt nach Meyerbeer, Wagner, Schönberg und Strawinski, letzterer versuchte sich übrigens 1927 am »Oedipus Rex«. Enescus Handschrift zeugt von Zerrissenheit, wie sollte es anders sein, in einem nationalistischen Europa. Modernismus heißt sein Hauptkompromiss, dazu werden sakrale Chöre und Versatzstücke von Marschmusiken und Bauerntänzen serviert. Von zweieinhalb auf zwei Stunden ohne Pause strich man in Berlin, wohl pandemiebedingt, das Werk zusammen. Eine solche Gelegenheit, die Wagnersche Krankheit in Enescus Werk – sprich das Kein-Ende-finden – zu heilen, nutzte Regisseur Evgeny Titov absichtlich nicht. Hauptdarsteller Leigh Melrose läuft nämlich auf Hochtouren, wo man andernorts schon auf die Uhr guckt. Das letzte Bild im letzten Akt ist kathartisch-orgasmisch auf höchstem Niveau. Vorher spritzte Blut.

»Horreur! Horreur!« seufzt der Chor vom zweiten Rang auf und hat recht. Grausamer, grusliger, einschüchternder geht es in der Oper selten zu. Kretinoide kriechen aus allen Ecken, die Seuche entstellte Bürger zu Monstern. Gekröse wölbt sich aus dem Bauch des Königs, er ist mauseuntot. Dicker, schwarzer Schleim sickert aus allen Ritzen auf die Verdammten hernieder, die Agora läuft knietief voll mit Abwasser. Am Plafond hängt ein zur Schnecke gerolltes Objekt aus Neonröhren. Als es entfaltet wird, strahlt es Ödipus ins Gesicht: Ich bin die Sphinx, ich bin da. Wie eine aufgerichtete Kobra bedroht die gewaltige Großraumbürolampe die Augen des originalen Antihelden. Schade, dass sie ihn zum Schluss nicht unter sich begräbt. Reflektiert werden jegliche Strahlen und Strahlungen von einem metallischen Rahmen. So spiegelt sich das Wasser wunderschön in beiden ausgestochenen Sehlöchern von Melrose/Ödipus. Das Bühnenbild von Rufus Didwiszus und Charlotte Spichalsky hat als immersive Installation mehr Gültigkeit als so manche Auftragsarbeit im Kunstmuseum Hamburger Bahnhof.

Mutige Eröffnungen konnte Barry Kosky gut. Immer und immer wieder hervorzuheben ist die großartige, von ihm selbst inszenierte Fassung von Hans Werner Henzes »The Bassarids«, mit der er 2019 sein Haus aufsperrte. Viel zuwenig wurde sie gespielt. Hoffentlich macht man es mit »Œdipe« nun anders. Besonders Neulingen und prinzipiellen Nichtfreunden des Musiktheaters muss diese Inszenierung und vielleicht sogar Enescus Komposition überhaupt als Einstieg empfohlen werden. Nicht als eierlegende Wollmilchsau, nicht als intellektueller Universalbeitrag, dafür aber als wenig strapaziöse, unterhaltsame Werkeinführung in alles andere. Als Beispiel dafür, dass die Oper doch immer wieder kann, wenn sie will. Dass sie, sonst oft Hoftheater der Duckmäusergesellschaft, noch nicht ganz verloren ist.