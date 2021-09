Biden macht den Trump

imago images/Christian Goupi Neue Umweltkatastrophen im Golf von Mexiko bahnen sich an. Bohrinsel im Hafen von Galveston/Texas

Eine »Klimarevolution« hatte US-Präsident Joseph Biden im Januar anlässlich seines Amtsantritts angekündigt. »Wir werden uns den drängenden Problemen der Klimakrise endlich stellen«, hieß es. Man sei schließlich mutig. Die Liste der damals angekündigten Maßnahmen reicht von einem Stopp der Öl- und Gasbohrungen auf bundeseigenem Land über eine Kappung der Fördersubventionen bis hin zu einer Verdoppelung der Energiegewinnung aus Windkraft. Dafür gab es weltweit großen Applaus, doch passiert ist seither – abgesehen vom symbolischen Wiederbeitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen – wenig. Mit der Ankündigung immenser Öl- und Gaserkundungen im Golf von Mexiko folgt nun die endgültige Abkehr der US-Administration von ihrer »grünen« Agenda.

Dabei bekommt Washington die Notwendigkeit eines radikalen Kurswechsels bei der Klimapolitik in diesem Sommer mehr als deutlich vor Augen geführt: Landesweit wurden neue Hitzerekorde gemessen, riesige Waldbrände fressen sich durch Oregon und Kalifornien, der komplette Westen leidet unter der Dürre und nun auch noch der Hurrikan »Ida«. Die von der kapitalistischen Wirtschaftsweise angetriebene Zerstörung des Planeten ist in den USA nicht mehr zu übersehen. Einer der zentralen Vorwürfe, den die Demokraten im Wahlkampf erhoben hatten, war, dass die Regierung unter Bidens Vorgänger Donald Trump die Ölindustrie trotz derartiger Warnsignale gefördert hatte, wo immer es ging.

Doch die Wahlen sind lange vorbei. Am Dienstag kündigte das US-Innenministerium die Freigabe von mehr als 32 Millionen Hektar Fläche im Golf von Mexiko für Öl- und Gaserkundungen an. Auslöser für diesen Schritt war ein Richterspruch vom Juni, durch den ein Moratorium für nichtig erklärt wurde, das die Vergabe neuer Bohrrechte ausgesetzt hatte. Jetzt soll es offenbar schnell gehen. Noch im September will Washington eine Auktion starten, um die neuen Erkundungs- und Förderrechte rasch an den Konzern zu bringen. Schließlich zählt die Ölindustrie weiterhin zu den potentesten Kapitalfraktionen des Landes und schreit nach profitträchtigen Expansionsmöglichkeiten.

Für die US-Energiewirtschaft ist die nun zur Ausbeutung freigegebene Seefläche vielversprechend: Laut einem Regierungsdokument erwartet man, dort in den nächsten 50 Jahren bis zu 1,1 Milliarden Barrel Öl und 125 Milliarden Kubikmeter Gas fördern zu können. Der zerstörerische Wahnsinn im Golf von Mexiko soll also weitergehen, unbeschadet dessen, dass es dort schon heute rund 4.000 Bohrinseln gibt, auf denen regelmäßig Lecks entstehen, durch die Öl ins Wasser gerät. Der Golf umfasst bereits eine sogenannte Todeszone von gigantischen 23.000 Quadratkilometern, in der es keinen Sauerstoff und kein Leben mehr gibt. Die Klimakrise wird durch die dortigen Zerstörungen weltweit vorangetrieben. So sind die Umweltschweinereien in der Region etwa dafür verantwortlich, dass der Golfstrom abgeschwächt wird.

Während in den Chefetagen der Ölkonzerne die Sektkorken knallen dürften, bedeutet die Ankündigung vom Dienstag für die Menschen in den angrenzenden Küstenregionen sowie für viele Umwelt- und Klimaschützer einen herben Rückschlag. Insbesondere seit der Katastrophe um die im April 2010 explodierte Bohrinsel »Deepwater Horizon« findet in den USA ein entschiedener Kampf gegen die Ölförderung im Golf von Mexiko statt. 87 Tage hatte es damals gedauert, bis das Leck geschlossen war. 500 Millionen Liter Öl waren bis dahin ins Meer gelangt, fraßen sich in Sümpfe, Strände und Städte, verseuchten ganze Landstriche und rafften Millionen Seevögel, Fische und Delphine dahin. Noch heute sickern dort Schätzungen zufolge täglich Zehntausende Liter Öl unbemerkt ins Meer.

Es sei »klar, dass wir alles tun müssen, was wir können, um von fossilen Energieträgern wegzukommen, um die Auswirkungen des Klimawandels – darunter stärkere und häufigere Wirbelstürme – zu reduzieren«, sagte die Chefin der Organisation »Healthy Gulf«, Cynthia Sarthou, am Dienstag. Weiterhin Erkundungsrechte zu verkaufen und damit Business as usual zu erlauben, sei »eine schlechte Entscheidung«.

Die stellvertretende Rechtsdirektorin von »Friends of the Earth«, Hallie Templeton, kritisierte, das Gerichtsurteil vom Juni basiere auf veralteten und fehlerhaften Umweltanalysen, nach denen es zu mehr Treibhausgasemissionen kommen würde, wenn keine neuen Erkundungslizenzen vergeben würden. Gemeinsam mit anderen Organisationen haben »Healthy Gulf« und »Friends of the Earth« daher bereits Klage gegen die Auktion und weitere Bohrungen im Golf von Mexiko eingereicht. Sie richtet sich einer entsprechenden Mitteilung der Organisationen zufolge gegen Innenministerin Debra Haaland sowie das Regierungsbüro für Meeresenergiemanagement.