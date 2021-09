Zeugen unerwünscht

imago images/Eastnews Polen bekämpft Asylsuchende mit Stacheldraht, wie hier nahe Zubrzyca Wielka (27.8.2021)

Die Bilder von den 32 – nach Angaben der polnischen Grenzwache 24 – afghanischen Flüchtlingen, die an der Grenze zu Belarus zurückgedrängt werden sollen, kennen inzwischen in Polen alle und im restlichen Europa viele. Bekanntgeworden sind die rechtswidrigen Pushbacks von Menschen, die es bereits bis auf polnisches Gebiet geschafft und dann versucht hatten, dort Asylanträge zu stellen, durch einen PR-Fehler der polnischen Staatsmacht. Sie hatte am 18. August, als die Leute schon eine Woche in Schlamm und Regen kampieren mussten, selbst Journalisten eingeladen, um vorzuführen, wie polnische Soldaten den Asylsuchenden Wasser gaben.

Die in der Flüchtlingshilfe engagierte Stiftung »Rettung« machte den Skandal bekannt, Abgeordnete vor allem des parlamentarischen Linksbündnisses organisierten improvisierte Hilfe mit Zelten, Schlafsäcken und Vollmachtsformularen für polnische Anwälte. Der linksliberale Abgeordnete Franciszek Sterczewski lieferte sich mit den Grenzern ein filmreifes Hakenschlagen, um eine Tasche voller Lebensmittel zu den Flüchtlingen zu bringen. Letztlich erfolglos. Das Verbringen von Lebensmitteln durch die Polizeikette wurde von den Behörden als Schmuggel bewertet.

Jetzt wollen die polnischen Behörden für die Zukunft solche medialen Pannen verhindern. Am Dienstag gab Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bekannt, dass die Regierung bei Staatspräsident Andrzej Duda beantragt habe, für einen rund drei Kilometer breiten Streifen entlang der gesamten polnisch-belarussischen Grenze den Ausnahmezustand zu verhängen. Dudas Zustimmung gilt als Formsache, ebenso jene des polnischen Parlaments am Freitag oder kommenden Montag. Betroffen sind von dem Erlass 183 Dörfer und Ortschaften; Innenminister Mariusz Kaminski sagte am Dienstag, die normale Tätigkeit der Anwohner oder die Feldarbeit der Landwirte werde von dem Ausnahmezustand nicht betroffen sein. Es gehe darum, »Happenings und Demonstrationen von nicht in der Region gemeldeten Personen« auszuschließen. Der Ausnahmezustand soll zunächst einen Monat lang gelten.

Kaminski sagte zur Begründung, 3.200 Flüchtlinge, die im August »illegal« über die bisher unbefestigte Grenze aus Belarus nach Polen gekommen sein sollen, gefährdeten die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Lande. Dass durchschnittlich 106 Asylsuchende pro Tag ein Land mit 38 Millionen Einwohnern »destabilisieren« könnten, ist ziemlich unplausibel. Die polnische Regierung weiß das selbst und argumentiert auch eher mit der Gefahr, dass ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte: Wenn jetzt diese 24 Leute ins Land gelassen würden, kämen morgen 3.000, und übermorgen Zehntausende. Polen sieht sich als Objekt eines »hybriden Angriffs« von seiten des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Indem dieser Flüchtende nicht mehr daran hindert, nach Westeuropa zu ziehen, hat er seine Rolle als Türwächter des EU-Grenzregimes aufgekündigt. Das ist auch gar kein Geheimnis, sondern wurde im Mai in Minsk öffentlich verkündet.

Sich wie Polen – und mit ihm die ganze EU – darüber nun zu beschweren, verkennt allerdings Ursache und Folge: Es war Brüssel, das sich mit seinen Sanktionen gegen Belarus wegen der Präsidentenwahl vom vergangenen August – auch wenn sie noch so gefälscht war – extraterritoriale Zuständigkeiten gegenüber einem nicht der EU angehörenden Staat angemaßt hat. Und es ist nicht Lukaschenko, der in Minsk eine Opposition gegen die polnische Regierung beherbergt, sondern umgekehrt. Ein führender Vertreter dieser in Warschau sitzenden belarussischen Opposition, Pawel Latuschko, Exkulturminister und späterer Botschafter in Paris, hat jetzt Lukaschenko beschuldigt, er wolle mit der Duldung der Fluchtbewegung provozieren, dass polnische Truppen das Feuer auf die Geflohenen eröffneten – der Gedankengang allein spricht Bände über den belarussischen Freund der Menschenrechte.