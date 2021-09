Altmaier will Produktion von Chips ausweiten

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt die Ausweitung der Produktion von Mikrochips in der Bundesrepublik an. Der europäische Marktanteil bei der weltweiten Chipproduktion solle bis 2030 auf 20 Prozent verdoppelt werden, sagte Altmaier am Mittwoch in Berlin. Viele Firmen würden gerne investieren. Geplant ist ein zweites europäisches Großprojekt. Laut Altmaier hat die Bundesregierung dafür im Haushalt bislang rund drei Milliarden Euro eingeplant, nach Bedarf könne der Umfang aber auch auf fünf bis zehn Milliarden Euro steigen. (dpa/jW)