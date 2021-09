IG-Metall und Airbus starten Verhandlungen

Hamburg. Der Flugzeugbauer Airbus und die IG Metall haben am Mittwoch über Bedingungen beim anstehenden Konzernumbau verhandelt. Die Gespräche starteten am Vormittag, wie eine Sprecherin der Industriegewerkschaft mitteilte. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten, die bei den Firmentöchtern Airbus Operations und Premium Aerotec von dem Umbau betroffen sind, einen Sozialtarifvertrag. IG Metall und Betriebsräte verlangen von Airbus für die Standorte in Augsburg und Norddeutschland konkrete Zusagen zur Absicherung der Beschäftigung bis ins nächste Jahrzehnt. IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich sagte der dpa, man setze im Konflikt auf Verhandlungen, plane aber auch ein Vorgehen mit Warnstreiks. (dpa/jW)