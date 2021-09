Evakuierung: Ramstein weiter Zwischenstation

Berlin. Die US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz soll weiterhin Zwischenstation für vom US-Militär aus Afghanistan ausgeflogene Menschen sein. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurde mit den USA eine Vereinbarung getroffen, wonach Personen, die auf US-Stützpunkten in der Bundesrepublik ankommen, diese auch wieder verlassen sollen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch in Berlin, es gäbe entsprechende Zusagen der USA. Aus Afghanistan Ausgeflogene sollen in Ramstein in Zelten untergebracht, registriert und bei Bedarf medizinisch behandelt werden. (dpa/jW)