Berlin: Frühwarnzentrum der WHO eröffnet

Berlin. Das neue Pandemiefrühwarnzentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde am Mittwoch in Berlin eröffnet. Künftig sollen dort Informationen aus aller Welt zusammenlaufen, um Bedrohungen wie durch das Coronavirus früh erkennen zu könne. So wird es möglich, rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten, Reise- oder Verhaltensempfehlungen auszusprechen. Zu der Eröffnung hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sowie WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus angekündigt. Das Zentrum soll Risiken frühzeitig erkennen und dafür gesammelte Daten auswerten – auch mit Hilfe sogenannter künstlicher Intelligenz. (dpa/jW)