Wirecard: Vertrauter von Exvorstand offenbar in Haft

München. Ein Vertrauter des untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstands Jan Marsalek ist offenbar in Singapur festgenommen worden. Der 46jährige Brite Henry S. sitze dort seit Montag bereits »bis auf weiteres« im Gefängnis, wie die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch berichtete. Er werde wegen Beihilfe zur Veruntreuung von Wirecard-Vermögen gesucht. S. soll die in Singapur ansässige Firma Citadelle 2016 angestiftet haben, eine Saldenbestätigung zu fälschen. Mit diesem Dokument sei Firmenvermögen des Zahlungsdienstleisters auf einem angeblichen Treuhandkonto vorgegaukelt worden. Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz 2020 angemeldet und soll jahrelang seine Bilanzen gefälscht haben. (AFP/jW)