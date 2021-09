Kriegstreiber ächten!

nik/jW

Seit 1946 wird in Deutschland am 1. September – dem Tag des Überfalls der Nazisoldaten auf Polen im Jahr 1939 – für Frieden demonstriert. Das ist nötiger denn je, der Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan führt erneut die Folgen imperialistischer Großmachtgelüste vor Augen. Bundes- und weltweit waren am Mittwoch Friedensaktivisten auf der Straße. Die Deutsche Kommunistische Partei ging gar in die Luft und charterte ein Flugzeug, das am Nachmittag über Berlin kreiste und ein Banner hinter sich herzog. Auf ihm war die Forderung »Frieden mit Russland und China« zu lesen. (jW)