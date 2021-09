Maas strebt Botschaft in Kabul an

imago images/photothek Bundesaußenminister Maas am Dienstag mit dem katarischen Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al-Thani in Doha

Deutschland strebt auch nach der Machtübernahme durch die islamistischen Taliban eine diplomatische Vertretung in Afghanistan an. »Wenn es politisch möglich wäre und wenn die Sicherheitslage es erlaubt, dann sollte auch Deutschland in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben«, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag abend bei einem Besuch in Katar, der letzten Station seiner viertägigen Reise in Sachen Afghanistan. Die Bundesregierung hatte nach dem Einmarsch der Taliban die Botschaft in Kabul geschlossen. Derzeit betreiben dort nur wenige Länder wie Russland, China und die Türkei Vertretungen.

Eine offizielle Regierung der Taliban gibt es derweil noch nicht. Es gebe noch keine exakten Informationen über den Zeitpunkt der Regierungsbildung, sagte der Sprecher der islamistischen Miliz, Sabiullah Mudschahid, der dpa am Mittwoch. Einer möglichen Beteiligung früherer Regierungsmitglieder erteilte ein hochrangiges Taliban-Mitglied jedoch eine Absage. »Wir versuchen eine Regierung zu bilden, die sowohl intern als auch international unterstützt wird«, sagte der Vizechef des politischen Büros der Taliban in Katar, Schir Mohammed Abbas Staneksai.

In der Nacht zu Mittwoch lieferten sich Widerständige nahe dem Pandschirtal nach Angaben der Taliban erneut Gefechte mit den Islamisten. Pandschir ist die einzige von 34 Provinzen des Landes, die noch nicht unter Kontrolle der Taliban steht. Verhandlungen hätten bisher keine »positiven Ergebnisse« gezeigt, sagte Mudschahid.

Unterdessen absolvierte Russland Schießübungen in Tadschikistan an der Grenze zu Afghanistan. Die Besatzungen von Kampfpanzern vom Typ »T-72« hätten am Tag und in der Nacht Schüsse abgefeuert, teilte der zuständige Wehrbezirk der russischen Armee am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge mit. Außenminister Sergej Lawrow warnte einmal mehr, der Machtwechsel in Afghanistan könne sich auf die Sicherheitslage der Verbündeten in Zentralasien auswirken. Davon hänge auch die Sicherheit an der südlichen Grenze Russlands ab. (dpa/jW)