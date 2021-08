Ankunft der Abrissbirne

imago images/Sven Ellger Soll bald weg, aber mit fetter Party: Heinz-Steyer-Stadion in Dresden

Wer den Dresdner Sportclub 1898 für eine Fußnote in der Geschichte des Amateurfußballs in der sächsischen Landeshauptstadt hält, der irrt gewaltig. Auch wenn das schwarz-rote Vereinswappen heute nur noch eine Mannschaft aus der siebtklassigen Sächsischen Landesklasse Ost ziert, gibt es eine lange Historie rund um das Ostragehege. Obwohl die Gegner heutzutage VfB Zittau und Fortuna Trebendorf heißen, hält man in Dresden noch einen Kultstatus.

Fußballeuphorie

Nachdem sich bereits 1873 der Dresden English Football Club formiert hatte, begann eine ungekannte Fußballeuphorie in der Stadt, die 1898 zur Vereinsgründung des Dresdner Sportclubs führte. Die nach ihrem Entstehungsort »die Friedrichstädter« genannten Kicker konnten sich bereits zur Jahrhundertwende in die Geschichtsbücher eintragen, nämlich als Mitbegründer des Deutschen Fußballbunds. 25 Jahre später begann der erste Siegeszug der Schwarz-Roten: In der Verbandsliga Mitteldeutschland verloren die Spieler zwischen 1925 und 1930 sagenhaft nur zwei von 90 Spielen.

Selbst zu Kriegszeiten befand man sich in Dresden auf einem Höhenflug, bis heute war es die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. So gewann man zweimal, in den Jahren 1940 und 1941, den Tschammerpokal, den Vorgänger des DFB-Pokals. Zwei Jahre später folgte die erste Reichsmeisterschaft. Im Berliner Olympiastadion besiegte der DSC den FV Saarbrücken mit 3:0. Im Jahr darauf deklassierte die Dresdner Mannschaft nach widrigen Spielbedingungen während der regulären Saison den Luftwaffen SV Hamburg mit 4:0.

Der letzte Coup

Das Ostragehege schrieb auch Kriegsgeschichte: Es war für die britischen Bomberpiloten aus der Luft gut als Orientierungspunkt zu erkennen. Trotz des prominenten Status überstand das Stadion, das 1935 einen Zuschauerrekord von 61.000 Besuchern erlebte, die Bombenangriffe ohne große Schäden. Nach Staatsgründung der DDR wurde das Stadion in Heinz-Steyer-Stadion umbenannt. 1950 traf der SG Dresden-Friedrichstadt im Finale um die erste Meisterschaft auf die ZSG Horch Zwickau. Durch kritische Schiedsrichterentscheidungen verloren die Dresdner mit 1:5, die Zuschauer stürmten das Feld. Es folgten Spielertransfers nach Zwickau, einige Spieler gingen nach Westberlin und unterstützten fortan Hertha BSC.

Nach 1989/90 gelang dem Dresdner SC der bis heute letzte große Coup. In der drittklassigen Regionalliga befand sich der DSC eine Spielklasse über dem Lokalrivalen Dynamo Dresden. Im Folge des Aufs und Abs beider Klubs entwickelte sich eine heftige Rivalität, die zu hitzigen Derbys führte, die oftmals auch in Straßenschlachten endeten. Noch heute gehört das »Zonenlied« im Dynamo-Stadion zum Repertoire, welches mit der unverkennbaren Textzeile »Gebt mir eine Panzerfaust, dann schieße ich den Sportclub raus« die Feindschaft besingt.

Heutzutage haben sich die Verhältnisse geändert. Während Dynamo immer ein volles Haus hat, fällt es dem abgestürzte DSC schwer, auf dreistellige Publikumszahlen zu kommen. Die Bagger rollen im Ostragehege, das Ziel ist eine Modernisierung. Wer die traditionsreiche Spielstätte noch im alten Glanz erleben möchte, muss sich ranhalten – am 26. September findet das letzte Spiel im Heinz-Steyer-Stadion statt. Der Verein plant dazu eine große »Abrissparty«.