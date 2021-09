Druck von der Straße

Olaf Wagner / imago images Sollen sich verantworten: Die Beschuldigten Tilo Paulenz und Sebastian Thom (r.) vor Gericht (Berlin, 31.8.2020)

Die Beweislage bleibt weiterhin relativ dünn. Dennoch hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin beschlossen, aufgrund weiterer Indizien wegen der Serie von Anschlägen auf Linke und Nazigegner in Berlin-Neukölln Anklage gegen zwei Neonazis zu erheben, die seit längerem hinter den Taten vermutet werden (siehe Meldung in jW vom 31.8.). Dem 38jährigen früheren Neuköllner AfD-Vorstand Tilo Paulenz und dem 35jährigen ehemaligen NPD-Kreisvorsitzenden Sebastian Thom werden unter anderem Brandstiftung, Bedrohung und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Zuvor war gegen die Männer im Mai Anklage wegen einer Reihe von Brand- und Farbanschlägen unter anderem auf Fahrzeuge erhoben worden. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, Anfang Februar 2018 jeweils das Auto des Linke-Politikers Ferat Ali Kocak und das des Buchhändlers Heinz Ostermann gemeinschaftlich angezündet zu haben. Zudem sollen beide Angeschuldigte im März 2019 Hauseingänge mit politischen Parolen und Drohungen mit Schusswaffenattentaten besprüht haben, um Hausbewohner einzuschüchtern. Thom soll sich zudem auch in mehreren Fällen wegen Leistungsbetrugs in Höhe von mehr als 10.000 Euro zum Nachteil des Jobcenters sowie eines Betrugs durch unberechtigte Beantragung von Coronasoforthilfe in Höhe von mehr als 20.000 Euro verantworten.

In Vorbereitung der jüngsten Anklage gegen die beiden Männer habe man zwar im wesentlichen auf schon zuvor vorliegende Beweismittel bzw. Indizien zurückgegriffen, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Montag berichtete. Die Ermittler hätten aber Informationen des Verfassungsschutzes genutzt, welche laut der mit dem Fall befassten Abteilung der untergeordneten Staatsanwaltschaft erst in der Schlussphase der Ermittlungen vorgelegen haben sollen. Sofern das Gericht die Anklage überhaupt zulässt, sei dem Bericht zufolge mit einem langwierigen Prozess zu rechnen. Es gebe mit Blick auf die Brandstiftungen keine »zwingenden Beweismittel«, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Dirk Feuerberg laut RBB. »Wir müssen eine Perlenschnur von Indizien aufreihen«, zitierte ihn der Sender am Montag.

Als eines der Opfer der Anschlagsserie zeigte sich Kocak am Montag auf Twitter erfreut über die neue Anklage. »Antifaschistische Arbeit und der Druck auf den Straßen« zeigten endlich Wirkung, schrieb Kocak, der bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September auf der Linke-Landesliste kandiert. »Deshalb ist antifaschistische Arbeit so wichtig.« Der Linke-Politiker bedankte sich für die »Solidarität von der Basis, aus Bewegungen«.

Der Beschuldigte Paulenz ist weiterhin gegen Auflagen auf freiem Fuß, den Haftbefehl gegen Thom hatte das Gericht bereits im Januar aufgehoben. Das Berliner Landeskriminalamt rechnet der Neuköllner Anschlagsserie rund 70 Straftaten zu, darunter mindestens 14 Brandstiftungen und 35 Sachbeschädigungen, wie RBB und Berliner Morgenpost berichteten. Die Taten wurden zwischen Juni 2016 und März 2019 verübt. Das LKA halte die beiden Beschuldigten schon seit Jahren für tatverdächtig. Im August 2020 zog schließlich die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren an sich, nachdem der Verdacht einer möglichen Befangenheit eines Staatsanwalts aufgekommen war.