Unvergessene Verbrechen

Rolf Zoellner/imago/epd An alltägliches Leid erinnern: Ausstellung im Dokuzentrum in Berlin-Schöneweide (25.1.2016)

Es gelte die Erinnerung wachzuhalten und an die nächsten Generationen weiterzugeben. Das »ist unser Auftrag«, mahnte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) am Dienstag vergangener Woche beim Festakt zum 15. Jahrestag der Eröffnung des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit im ehemaligen Zwangsarbeiterlager Berlin-Schöneweide. Der Abend war zugleich Auftakt einer dreitägigen Veranstaltungsreihe zur Zwangsarbeit unter der Naziherrschaft. Der Linke-Politiker erinnerte an die am 10. Juli verstorbene Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano (siehe jW vom Montag) und ihre Gedenkarbeit in Schulen.

An der Auftaktveranstaltung nahm unter anderen der polnische Holocaustüberlebende Bogdan Bartnikowski teil, der zu den geschätzt 26 Millionen Menschen zählt, die von den Nazis nach Deutschland verschleppt und dort zur Arbeit gezwungen worden waren. Bartnikowski wurde nach Auschwitz-Birkenau deportiert und musste als Kind 1945 in Berlin Zwangsarbeit leisten, bis er von der Roten Armee befreit wurde. Für ihn war es eine positive Überraschung, »wie genau unsere Zwangsarbeit in Berlin dokumentiert wird«.

Wegen der Pandemie nahm er digital am Festakt teil. Bartnikowski erzählte, wie er als Minderjähriger zur Enttrümmerung nach Berlin-Tiergarten geschickt worden war. »Am schwierigsten war für uns vielleicht nicht einmal die Arbeit selbst, die ja nicht leicht war und sehr lange dauerte, sondern dass wir aus Birkenau sehr erschöpft gekommen waren und unter Schlafmangel litten.« Man habe sie immer wieder aus dem Bett gerissen und in den Luftschutzbunker gebracht. Während des Tages hätten sie in den Bunkern keinen Schutz gefunden, sondern nur noch in Kellern bereits zerbombter Häuser – damit sie sofort die Arbeit fortsetzen konnten.

Bei einer weiteren Veranstaltung, die am vergangenen Mittwoch abend übertragen wurde, erzählten Maria Kiciuk, geborene Kocur, und ihre Tochter die Geschichte ihrer Familie während des Zweiten Weltkriegs. Kiciuks Familie war 1941 unter deutscher Besatzung auf »ihren« enteigneten Hof zurückgekehrt. Drei Jahre später floh sie vor der heranrückenden Roten Armee erneut nach Westen. Die Nazis verschleppten Eltern und Kinder über Linz nach Berlin. Sie mussten im Arbeitslager der Firma Pertrix Zwangsarbeit verrichten. 1949 wanderte die Familie in die Vereinigten Staaten aus.

In einem am vergangenen Donnerstag live übertragenen Podiumsgespräch kamen schließlich weitere Nachkommen ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu Wort, darunter die Tochter von Hildegard Simon, Ilona Strimber. Ihre jüdischen Eltern wurden unmittelbar nach der Heirat zu Arbeit in Betrieben gezwungen. Hildegard Simon musste in der Batteriefabrik Pertrix in Berlin-Schöneweide arbeiten, wo sie als Jüdin nicht am Tisch sitzen durfte und ihr Essen auf den Boden verzehren musste. Sie und ihr Mann Arno Simon sollen vor einer drohenden Deportation in ein Konzentrationslager gewarnt worden sein und konnten ab 1942 mit gefälschten Papieren bis Kriegsende in Berlin untertauchen, unter anderem in einem Schrebergarten. Später wanderten sie nach Brasilien aus. Strimber hat die Geschichte ihrer Eltern für die Shoah Foundation aufgearbeitet.

Auch Ton Maas aus den Niederlanden, der Sohn von Kees Maas, nahm am Podium teil. Er las aus den Memoiren seiner Eltern, die er aus Briefen zusammengestellt hat. Sei Vater hatte in einem Büro bei der Telefunken arbeiten müssen. Seine Zwangsarbeit war anders als die der Osthäftlinge, denn ihm wurde etwas Freizeit zugestanden. Die Westeuropäer unter den Gefangenen galten den Faschisten als ihrer »Herrenrasse« verwandt und wurden daher besser behandelt.

Alle Gespräche, die für die Jubiläumsveranstaltungen geführt wurden, sind auf dem Youtube-Kanal des Dokumentationszentrums verfügbar. Solche detaillierten Geschichten von Opfern der Nazis kann man im Dokumentationszentrum in Berlin-Schöneweide auch dank des frühen Engagements von Einwohnern finden. In dem einzigen Arbeitslager, das noch heute in der Hauptstadt besichtigt werden kann, gibt es zudem eine Bibliothek, ein Archiv und eine internationale Jugendbegegnungsstätte.