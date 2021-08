Der Praktikant

Marius Winzeler wird der neue Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das beschloss das sächsische Kabinett am Dienstag. Der 50jährige folgt am 1. Oktober auf Dirk Syndram, der Ende August nach 28 Jahren aus dem Dienst des Freistaates Sachsen ausscheidet. Er sei mit Dresden und seinen Sammlungen seit 1986 eng verbunden, sagte der Schweizer Winzeler. 1992 habe er als Praktikant bei der Denkmalpflege für das Grüne Gewölbe gearbeitet. »Nun selber als Direktor dieser weltberühmten zwei Sammlungen, des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, tätig sein zu dürfen und an der weiteren Vollendung des Residenzschlosses als Vermittlungs- und Erlebnisort für alle Generationen mitzuwirken, erfüllt mich mit großer Freude und mit Respekt.« Winzeler leitete seit 2016 die Sammlung Alter Kunst an der Nationalgalerie Prag. (dpa/jW)