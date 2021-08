Arbeitskämpfe nehmen zu

imago images/snapshot Beschäftigte der landeseigenen Krankenhäuser Vivantes und Charité bei einer Streikkundgebung am 23. August in Berlin

Die Arbeitskämpfe in der BRD verschärfen sich. So sind Tarifkonflikte zwischen Unternehmen und Gewerkschaften in den ersten Monaten dieses Jahres deutlich heftiger ausgefallen als noch im Vorjahr, lautet das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). »Die Konfliktbereitschaft hat im ersten Halbjahr 2021 spürbar zugenommen«, heißt es im Bericht wörtlich. Nach zurückhaltenden Tarifverhandlungen im ersten Coronajahr 2020 sei 2021 die Lohnentwicklung wieder in den Mittelpunkt gerückt. Die Lohnforderungen der Gewerkschaften lagen demnach zwischen vier und 5,3 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. »Im Fokus stand und steht nun stärker, wie die Leistungen der Beschäftigten während der Pandemie angemessen honoriert werden können«, so die Studie weiter.

Die verschiedenen Branchen waren jedoch unterschiedlich durch die Pandemie betroffen. So »ergeben sich vor allem dort Spannungen, wo die Unternehmen auf ihre schlechte wirtschaftliche Situation hinweisen, die Gewerkschaften aber nicht länger zum Lohnverzicht bereit sind«. Eine weitere Erkenntnis der Untersuchung: Viele Gewerkschaften verzichteten auf Prozentuale Gehaltserhöhungen und akzeptierten statt dessen Coronaprämien, die teils sogar erst 2022 ausgezahlt werden.

Trotzdem rechnen die IW-Forscher für den Rest des Jahres nicht mit Entspannung. So seien die Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit der Deutschen Bahn (DB) festgefahren, ebenso wie die im Einzelhandel und im Bankgewerbe. Auch die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bergen demnach »Konfliktpotential«. Angesichts der hohen Inflationsrate sei außerdem weiterhin mit höheren Lohnforderungen der Beschäftigten zu rechnen. Damit dürfte sich der im ersten Halbjahr beobachtete »Trend einer zunehmenden Konfliktbereitschaft auch im zweiten Halbjahr 2021 fortsetzen«, so das Fazit des unternehmernahen Instituts. (AFP/jW)