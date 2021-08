Google macht Politik

Charles Platiau/Reuters Außer Rand und Band: Dieser Tage tobt in Brüssel eine wahre Lobbyschlacht

In ihrem Tagesgeschäft sind es die Köpfe von Milliarden Konsumenten, in die Bigtech-Konzerne wie Google, Facebook oder Amazon vordringen, um darin verborgene Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster gewinnbringend zu verwerten. Mindestens genausowichtig ist jedoch der Zugriff auf die Köpfe der Entscheider, die dafür ihren Segen geben – oder auch nicht. Die IT- und Plattformindustrie unterhält ein ganzes Heer an Lobbyisten nur zu dem Zweck, die gesetzgebenden Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene auf Linie zu bringen bzw. zu halten. Welches Ausmaß die politische Landschaftspflege allein innerhalb der Europäischen Union (EU) angenommen hat, offenbart eine am Montag vom Verein Lobbycontrol und der Initiative Corporate Europe Observatory (CEO) vorgelegte Studie.

Ungeheure Dominanz

Demnach wendet die Digitalbranche jährlich 97 Millionen Euro dafür auf, im Umfeld von EU-Kommission, -Rat und -Parlament zielgerichtet für ihre Interessen zu werben. Damit halte nicht einmal die mächtige Auto-, Pharma- oder Finanzlobby mit, heißt es in der Untersuchung. Die zehn größten Onlineplattformen und IT-Infrastrukturunternehmen bringen es allein auf über 32 Millionen Euro, wogegen etwa die Top ten aus der Finanzwirtschaft lediglich auf zwölf Millionen Euro kommt. Insgesamt haben die Autoren 612 Unternehmen, Verbände und Lobbyagenturen ausfindig gemacht, die in Brüssel mitmischen. Dabei spielen natürlich die ganz Großen die erste Geige. Oben bei den Lobbyausgaben rangiert ­Google mit 5,75 Millionen Euro, gefolgt von Facebook mit 5,5 Millionen und Microsoft mit fünf Millionen Euro. Im Verein mit Apple und Amazon bringen die fünf US-amerikanischen Schwergewichte 23 Millionen Euro auf die Waagschale. Zu den ersten zehn gehören außerdem: Huawei, IBM, Intel, Qualcomm und Vodafone.

Die Rangfolge spiegelt eine ungeheure Dominanz der US-Konzerne wider. Ein Fünftel aller auf dem politischen Parkett agierenden Unternehmen stammt von jenseits des Atlantiks. Immerhin 14 Prozent der Kandidaten sitzen in Deutschland, weniger als ein Prozent kommt aus China. Die Branche sucht nicht nur mit ihrem eigenen Personal Tuchfühlung zu den politischen Schaltzentralen. Sie heuert zudem Beratungsagenturen an oder organisiert sich in diversen Verbänden wie etwa »Digital Europe«, der über ein Jahresbudget für lobbyistische Aktivitäten von 1,25 Millionen Euro verfügt und wie der deutsche Primus Bitkom ein eigenes Büro in der belgischen Hauptstadt unterhält.

Chor von Propaganda

Dieser Tage tobt in Brüssel eine wahre Lobbyschlacht. Konkret geht es um zwei Gesetzesinitiativen zu digitalen Diensten und digitalen Märkten, die eigentlich darauf abzielen, die IT-Giganten aus dem Silicon Valley in ihrem Treiben auszubremsen. Der Digital Services Act (DSA) soll den gesetzlichen Rahmen für Vermittlungsdienste im Internet reformieren, wovon auch die Moderation digitaler Inhalte, Empfehlungssysteme und Onlinewerbung betroffen sein werden. Der Digital Markets Act (DMA) widmet sich vor allem der übermäßigen und monopolartigen Marktmacht der Onlineplattformen. Dafür soll eine Liste von Geboten und Verboten entwickelt werden, um darüber den Zugang zum Markt stärker zu kontrollieren und den Einfluss der sogenannten Gatekeeper – derjenigen Unternehmen, die über den Einlass auf die Digitalmärkte bestimmen – zu beschneiden.

Die Studie beleuchtet verschiedene Praktiken, mit denen allen voran die IT-Giganten darauf hinwirken, diese Regulierungsbemühungen ins Leere laufen zu lassen. Ein probates Mittel besteht darin, die Argumente ihrer Kritiker mit einem Chor von Propaganda zu übertönen. Gemeinsam summten Konzerne, Verbände, Denkfabriken und finanziell anhängige NGOs »so lange dieselbe Melodie, bis diese zum Grundrauschen des politischen Betriebs gerät«, schrieb dazu am Dienstag das Portal ­netzpolitik. org. Lobbycontrol nennt in diesem Zusammenhang drei stets bemühte Narrative: Demnach wären Digitalkonzerne »unabdingbar« bei der Lösung von Problemen, sie verteidigten Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen, und sie bewahrten die Welt vor der chinesischen Übermacht.

Vor allem sorgen die Lobbyisten dafür, dass sie nicht übersehen werden: Seit Ende 2019 fanden mehr als 270 Treffen mit Vertretern der neuen EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen (CDU) zu den Themen DSA und DMA statt. In 202 Fällen waren Wirtschaftslobbyisten geladen, lediglich 52mal Abgesandte von Verbraucherorganisationen und Gewerkschaften. In einem im Herbst 2020 an die Öffentlichkeit gelangten Google-Strategiepapier war von der Notwendigkeit zu lesen, »die politische Debatte grundlegend zu ändern«. Dabei sollte der Fokus weg von den Plattformen auf die angeblich »unbeabsichtigten Auswirkungen« vermeintlich gutgemeinter Regulierungsmaßnahmen gelenkt werden. Außerdem müsse »stärkerer Druck« auf EU-Digitalkommissar Thierry Breton ausgeübt und sollten »Verbündete in der Wissenschaft« mobilisiert werden. Eindruck macht sicher auch das: Google kündigte am Dienstag an, eine Milliarde Euro in den Bau zweier Rechenzentren in Hanau und im Großraum Berlin sowie in die stärkere Nutzung erneuerbarer Energieträger zu investieren. Welcher Volksvertreter wollte dabei nicht behilflich sein?