Letzte deutsche Korvette in Israel eingetroffen

Tel Aviv. Die letzte von vier in Deutschland für Israels Marine gebauten Korvetten ist in Haifa eingetroffen. Das Schiff »Nitzachon« (Hebräisch für Sieg) habe nach rund zweiwöchiger Fahrt angedockt, teilte die israelische Armee am späten Montag abend mit. Die Korvette war Ende Juli in Kiel an die israelische Marine übergeben worden. Israel will nach eigenen Angaben mit den Patrouillenschiffen vor allem Gasförderplattformen im Mittelmeer schützen. Es stattet die Korvetten selbst mit Radar- und Waffensystemen aus. Die Bundesregierung finanziert nach früheren Angaben des Verteidigungsministeriums mit 115 Millionen Euro etwa ein Drittel des Geschäfts. (dpa/jW)