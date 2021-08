Sri Lanka: Notstand wegen Knappheit

Colombo. Angesichts einer drastischen Lebensmittelknappheit hat Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa den Notstand ausgerufen. Mit dem am Dienstag eingeleiteten Schritt wird unter anderem das Horten von Grundnahrungsmitteln wie Zucker oder Reis verboten. Zur Begründung verwies Rajapaksa darauf, dass die Banken ausländische Importe nicht mehr finanzieren könnten. Der Präsident beauftragte einen hochrangigen Offizier damit, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln zu koordinieren. Zuletzt hatte es starke Preiserhöhungen für diese Güter gegeben. Die Menschen reihten sich in lange Warteschlangen ein, in der Hoffnung, Milchpulver, Kerosin oder Gas zu bekommen. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaftsleistung Sri Lankas um 3,6 Prozent zurückgegangen. (AFP/jW)