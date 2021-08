Estland: Neuer Präsident gewählt

Tallinn. Estland hat den Wissenschaftler Alar Karis zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Der bisherige Direktor des Estnischen Nationalmuseums erzielte am Dienstag im zweiten Wahlgang die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament in Tallinn. Karis’ Einführung in das höchste Staatsamt Estlands mit vorwiegend repräsentativen Aufgaben ist für den 11. Oktober geplant. (dpa/jW)