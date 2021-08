Moskau: USA sollen Druck auf Selenskij erhöhen

Moskau. Vor dem an diesem Mittwoch stattfindenden Treffen von US-Präsident Joseph Biden mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenskij hat Russland die USA aufgerufen, mehr Druck auf Kiew auszuüben. Washington solle seinen Einfluss auf Selenskij nutzen, damit dieser den Minsker Friedensplan für die abtrünnigen »Volksrepubliken« im Donbass umsetze, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Zudem sollte sich die Ukraine an die Vereinbarungen halten, die im Dezember 2019 in Paris unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs getroffen worden seien. (dpa/jW)