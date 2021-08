Tatmotiv Hass

Lindsey Wasson/REUTERS »Hass ist ein Virus«: Im Zuge der Coronapandemie ist 2020 die Zahl antiasiatischer Hassverbrechen in US-Metropolen um 145 Prozent angestiegen

In den USA wurden 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Hassverbrechen gegen Angehörige von Minderheiten registriert. Insbesondere die Zahl entsprechender Straftaten gegen Schwarze oder asiatisch gelesene Personen stieg sprunghaft an. Das belegen am Montag (Ortszeit) veröffentlichte Zahlen der US-Strafverfolgungsbehörde FBI. Demnach entsprechen die 2.755 derartigen Angriffe gegen schwarze Personen einem Anstieg um 40 Prozent und machen über ein Drittel sämtlicher vom FBI registrierter Hassverbrechen aus. Die entsprechenden Vorfälle gegen Menschen asiatischer Herkunft stiegen gar um 70 Prozent.

Dass trotz des besorgniserregenden Anstiegs in diesen beiden Gruppen die Gesamtzahl aller Hassverbrechen »nur« um sechs Prozent anstieg, ist darauf zurückzuführen, dass im Gegenzug religiös motivierte Übergriffe deutlich abnahmen – hier vor allem antijüdische Gewalt (minus 30 Prozent) und solche gegen Muslime (minus 42) –, ebenso wie Verbrechen gegen schwule Männer (minus 13). Bei mehr als der Hälfte aller gemeldeten Straftaten handelte es sich laut FBI um Einschüchterungsversuche. 18 Prozent der Fälle beträfen schwere Körperverletzungen. Auch 22 Tötungsdelikte wurden als Hassverbrechen eingestuft.

Für seine jährlich erscheinenden Berichte definiert das FBI den Begriff Hassverbrechen als »begangene Straftat, die ganz oder teilweise durch die Vorurteile des Täters (…) motiviert ist«, heißt es auf den Seiten des Inlandsgeheimdiensts. Derartige Vorurteile umfassen demnach die Identitätsmerkmale »Ethnie«, Religion, körperliche Beeinträchtigung, Herkunft, sexuelle Orientierung, Geschlecht und Geschlechtsidentität. Da es in konkreten Fällen oft nicht möglich ist, ein Verbrechen als von Vorurteilen motiviert nachzuweisen, sind die FBI-Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Auch zeigen Untersuchungen, dass die Dunkelziffer der nicht angezeigten Fälle im Bereich Hassverbrechen oftmals besonders hoch ist. So ergab ein Bericht der EU-Agentur für Grundrechte vom Juli dieses Jahres, dass in Europa neun von zehn mutmaßlichen Fällen nicht zur Anzeige gebracht werden. Eine Studie des Universitätsprojekts »News 21« aus dem Jahr 2016 zeigt für die USA eine ähnliche Tendenz.

Die Methodik des FBI bei der Erstellung des Jahresberichts lässt zwar Trends erkennen, doch sind Aussagen über absolute Zahlen schwer zu treffen. Das ist besonders an den Daten über jene Opfergruppe erkennbar, die im vergangenen Jahr in den USA den größten Anstieg im Bereich Hasskriminalität zu ertragen hatte: asiatisch gelesene Menschen. Die im FBI-Bericht registrierten Fälle lassen 2020 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg antiasiatischer Hassverbrechen um 70 Prozent erkennen. Demnach registrierte das FBI im vergangenen Jahr 274 derartige Fälle, während das Projekt »Stop AAPI Hate« in einem vergleichbaren Zeitraum mit rund 3.800 Fällen weit über das Zehnfache dokumentierte.

Der Anstieg in dieser Gruppe dürfte sich maßgeblich auf den Ausbruch der Coronapandemie zurückführen lassen – viele Menschen asiatischer Herkunft beklagen seitdem verstärkte Anfeindungen, da die ersten Ansteckungen mit dem Virus in China registriert worden waren. Zur Ablenkung vom eigenen Versagen in der Coronapolitik beförderte insbesondere der ehemalige US-Präsident Donald Trump die rassistische Stimmungsmache, indem er wiederholt vom »chinesischen Virus« sprach. Trump missachtete damit permanent wissenschaftliche Konventionen, nach denen die Benennung von Viren keine geographischen Zuschreibungen enthalten sollte. Eine Studie der University of California in San Francisco vom März 2021 ergab, dass es zu einer Flut an rassistischen Tweets kam, nachdem Trump auf Twitter das erste Mal diese Zuschreibung getätigt hatte.

Allzu oft übersetzte sich rassistische Rhetorik in physische Gewalt. In den bevölkerungsreichsten US-Metropolen gab es 2020 einen Anstieg antiasiatischer Hassverbrechen von erschütternden 145 Prozent, zeigen auch Daten der California State University von Anfang des Jahres. Ein besonders drastischer Fall ereignete sich am 16. März in Atlanta, Georgia, als ein Rassist acht Personen ermordete, unter ihnen sechs Frauen asiatischer Herkunft. Ein Augenzeuge berichtete der koreanischen Zeitung Chosun Ilbo, der Schütze habe geschrien: »Ich werde alle Asiaten töten!« Am Montag bestätigte das Gericht in Fulton County, dass die zuständige Staatsanwältin Fani Willis beantragt hatte, das Blutbad offiziell als Hassverbrechen anerkennen zu lassen.