Polen will an Grenze Ausnahmezustand verhängen

Warschau. Wegen zahlreicher »illegal« über Belarus einreisender Flüchtender will Polen den Ausnahmezustand in der Grenzregion zu dem östlichen Nachbarland verhängen. Einen entsprechenden Antrag habe die Regierung verabschiedet und Präsident Andrzej Duda vorgelegt, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Dienstag in Warschau. Der Ausnahmezustand soll laut Innenminister Mariusz Kaminski für 30 Tage an einem »schmalen Streifen« entlang der Grenze gelten und 183 Ortschaften betreffen. Die bürgerlichen Rechte würden dort für diese Zeit eingeschränkt. »Weder Demonstrationen noch andere Aktionen sind erlaubt.« (dpa/jW)