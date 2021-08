»Die Vorlagen liefert das Ministerium«

AP Photo/Martin Meissner Werden mit warmen Worten überschüttet: Bundeswehr-Soldaten auf dem Fliegerhorst Wunstorf (27.8.2021)

In der Berichterstattung zum Thema Afghanistan kommt die Bundeswehr in fast allen Medien erstaunlich gut weg. Ist es nicht ein Stück weit paradox, dass sie vor dem Hintergrund der Evakuierungen plötzlich nur noch als Freund und Helfer dargestellt wird?

Das gilt auch für die Bundesregierung. Wir sollten nicht vergessen, dass sie noch Anfang August Menschen nach Afghanistan abschieben wollte und das zuvor auch jahrelang durchgezogen hat. Plötzlich glauben alle, es sei ihr höchstes Ziel, möglichst viele Menschen aus Afghanistan herauszubringen. Bei der Evakuierung ging es vor allem auch darum, eine Priorisierung für deutsche Staatsbürger und sogenannte Ortskräfte durchzusetzen, darunter auch Personal der Botschaft und der Bundespolizei, das vorher für diese Abschiebungen zuständig war bzw. helfen sollte, Ausreisen zu verhindern. Diese Priorisierung wurde dann von deutschen Spezialkräften durchgesetzt und abgesichert – in Kooperation mit Taliban, die die Peitsche geschwungen haben.

Den Vogel schießt die Bild ab, bei der die Bundeswehr-Soldaten nur noch als »Helden« bezeichnet werden. Ist das nicht schon der Stil von Landser-Romanen?

Ich sehe da eine allgemeinere Kontinuität in der Berichterstattung, die gerne Helden produziert und feiert. Im konkreten Fall werden da von der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverteidigungsministeriums auch die konkreten Vorlagen geliefert, beispielsweise bei der perfekt inszenierten Landung der Militärtransporter in Wunstorf – mit Wasserfontänen, Umarmung und einem Brigadegeneral, der in Deutschland nach Zwischenlandung in Taschkent mit der Maschinenpistole vors Mikrofon tritt.

Zuletzt wurde nur noch über die Verzögerungen bei den Ausreisegenehmigungen für sogenannte Ortskräfte geredet. Ist das nicht eine unzulässige thematische Verengung?

Es ist eine thematische Verengung, die von der desaströsen Bilanz des Afghanistan-Einsatzes abgelenkt hat.

In der Debatte wird die Schuld bei »der Politik« gesucht, so als hätte die Bundeswehr in Afghanistan alles richtig gemacht. Erinnert das nicht ein wenig an die Dolchstoßlegende, mit der die Oberste Heeresleitung nach dem Ersten Weltkrieg die Schuld auf Politiker abwälzte?

Ich sehe die Verantwortung tatsächlich in der ersten Linie bei der Politik und vor allem bei den Abgeordneten, die zwei Jahrzehnte von »Verantwortung« geredet und dem Einsatz immer wieder zugestimmt haben. Der Armee ist vielleicht vorzuwerfen, dass sie die Signale vor Ort nicht erkannt und nicht kommuniziert hat, wie stark die Taliban sind und was für eine Luftnummer die von ihr ausgebildeten afghanischen Streitkräfte sind. Aber das wollte auch niemand hören.

Welchem Zweck könnte der beschriebene Diskurs dienen? Soll die Bundeswehr geschont werden, um sie weiter ohne großen Widerspruch im Ausland einsetzen zu können?

Ich glaube, man fürchtet eher Widerspruch aus der Bevölkerung als aus der Armee. Ich hoffe, dass beides zunehmen wird. Viele Soldaten glaubten ja offensichtlich wirklich, dort Gutes zu tun und erkennen jetzt, dass es halt um billige, noch dazu schlecht gemachte Geopolitik geht. In bezug auf den Auslandseinsatz in Mali brodelt es auch schon etwas in der Truppe, weil man vor Ort wahrnimmt, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Auch hier will das die Politik nicht hören und verlängert immer wieder die Mandate, weitet sie sogar aus.

Was sagen Sie zu der Zustimmung einzelner Bundestagsabgeordneter von Die Linke zum Verlängerungsmandat für die Bundeswehr?

Es war ja keine Verlängerung des alten, sondern ein völlig neues Mandat. Die Zustimmungen und auch die Enthaltungen halte ich für einen Fehler. Um Menschen zu retten, hätte man sich auch auf die Landgrenzen und Verhandlungen mit den Nachbarstaaten konzentrieren können und nicht den Fokus auf die militärische Absicherung des Flughafens legen sollen. Die erfolgte ohnehin in Kooperation mit den Taliban. Man hat da meines Erachtens nicht auf die militärische Karte setzen müssen. Mir ist da auch unklar, was 200 deutsche neben 5.000 US-Spezialkräften für einen Unterschied machen – jenseits der Symbolpolitik und der Inszenierung militärischer Handlungsfähigkeit.