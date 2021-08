Hurrikan »Ida«: Millionen weiter ohne Strom

New Orleans. Nach dem Durchzug von Hurrikan »Ida« sind mehr als eine Million Haushalte weiter ohne Strom, wie örtliche Behörden am Montag (Ortszeit) mitteilten. Darunter New Orleans mit seinen rund 400.000 Einwohnern. Etwa 5.000 Soldaten der Nationalgarde sind für Aufräum- und Bergungsarbeiten abgestellt worden, Tausende Arbeiter und Experten damit beschäftigt, die Elektrizitätsnetze zu reparieren. Das Weiße Haus warnte, die komplette Wiederherstellung der Versorgung könnte Wochen dauern. Derweil zog der Sturm am Dienstag über den Nachbarstaat Mississippi hinweg und brachte viel Regen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 Kilometern in der Stunde mit sich, wie das Nationale Hurrikanzentrum erklärte. Teile einer Schnellstraße wurden weggespült, mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben. In Louisiana gab es bislang zwei bestätigte Todesfälle. (dpa/jW)