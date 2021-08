Werner Schulze/IMAGO Traditionsreiches Sportereignis: Rennsteiglauf im Thüringer Wald (1984)

Streckenweise darf es als phänomenal gelten, was sich im ostdeutschen Breitensport inmitten der »Wendezeit« und danach getan hat. Dass Altvereine zu Tausenden ins neue gemeinnützige Gewand schlüpften, ist nur ein Teil des Ganzen. In der Rückschau gilt es, die erfolgreichen »Übergänger« mit famosen Neugründungen in eine Reihe zu stellen oder jene Betriebssportgemeinschaften (BSG) zu würdigen, die wie Aktivist Schipkau eine Art »Zellteilung« durchliefen und ein halbes Dutzend neuer Vereine hervorbrachten.

Billardspieler und Kegler verabschiedeten sich nach der »Wende« vom Mehrspartenmodell in der 7.000-Seelen-Gemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft des Lautsitzrings und gingen eigene Wege. Womit die rührigen »Macher« des Sports rund um das neue Motodrom zugleich zu einem Motor bei der Entwicklung der gesamten Region avancierten und Partner beispielsweise des Tourismusverbandes wurden.

Was wäre das Lausitzer Seenland ohne sportliches Leben ringsum? Ein Verbund wenig einladender Gewässer wahrscheinlich. Belebt wird es nun unter anderem vom Ilseseesportverein Sedlitz-Großräschen, der als echte Neugründung am 6. Dezember 2003 das Licht der Welt erblickte und so ganz nebenbei vom gehörigen Strukturwandel in der sächsisch-brandenburgischen Grenzregion kündet.

Das Tagebaurevier mutierte in einem Radius von zirka 150 Kilometern zu einer rekultivierten Landschaft mit fast drei Dutzend Seen, die zum Teil durch schiffbare Kanäle miteinander verbunden sind. Die ideale Voraussetzung für neu entstandenes vorzugsweise wassersportliches Leben mit seinen dazugehörigen Organisationsformen.

»Wir würden uns sehr freuen, wenn wir unser Gebiet jetzt sukzessive populärer machen könnten«, berichtet Karl-Heinz Menzel gegenüber jW vom Selbstverständnis der Segel- und Wassersportgemeinschaft Gräbendorfer See (SWG). Ihr Revier im Norden der neuartigen Seenplatte sei laut Menzel »etwas abgelegener und isolierter«. Trotzdem haben sich am Ufer dieses ehemaligen Tagebaus in der jüngeren Vergangenheit neben der SWG mit ihren rund 30 Ruderern, Paddlern und Seglern auch andere Wassersportler angesiedelt. Einmal der Tauchverein Flossenfreunde Laasow mit ebenfalls 30 Mitgliedern, außerdem gleich drei Angelvereine.

Wie in der Lausitz gäbe es überall in den »neuen Bundesländern« von ähnlichen Entwicklungen zu berichten – auch Sportvereine, die nach der »Wende« in ihr »zweites Leben« starteten bzw. nach 1990 völlig neu gegründet wurden. »Doch leider fehlt sogar in unserem relativ überschaubaren Gebiet der genaue Überblick, was seit damals im einzelnen passiert ist«, so Heidrun Lukas, die Präsidentin des Kreissportbundes Oberspreewald-Lausitz, mit etwas Wermut im Freudenbecher. Den Veränderungen in den vergangenen 30 Jahren nachzugehen, wäre ein schönes Forschungsthema, ist sie überzeugt.

Doch selbst weit über das Lausitzer Seenland hinaus böte sich für Studenten reichlich Gelegenheit, dem »sportlichen Aufbruch« in den drei vergangenen Dekaden nachzuspüren und im Hobby- und Freizeitsport aus Tausenden Steinchen ein Mosaikbild zu formen.

Beispielsweise im Nordosten, wo es der »alten« Hochschulsportgemeinschaft Greifswald gelungen ist, sich unter neuen Verhältnissen mit aktuell rund 2.500 Mitgliedern zur Nummer drei in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu mausern. Eine andere Erfolgsgeschichte ereignete sich knapp einhundert Kilometer südöstlich in Ueckermünde, wo 2010 der Verein »be free« als kleiner Tanz- und Fitnessklub gegründet wurde und einen glorreichen Aufschwung nahm. Inzwischen gehen im nahen Eggesin, wo der Verein 2013 – dank vieler freiwilliger Helfer nach vierwöchiger Tag-und-Nacht-Totalrenovierung des früheren Sport- und Erholungscenters Move – seine eigene Einrichtung schuf, mehr als eintausend Mitglieder ein und aus.

Längst wird hier nicht mehr nur getanzt: Die Sportwilligen am Ufer des Oderhaffs können nun ebenfalls Squash, Tennis, Badminton und Volleyball spielen oder die Bowlingkugel schieben. Selbst ein hauseigener Sauna-, Wellness- und Massagebereich ist vorhanden. Für Sachsen darf stellvertretend als Beispiel ähnlicher »Nachwendekarrieren« der Betriebssportverein (BSV) der AOK in Leipzig als leuchtendes Beispiel stehen. Aus der Taufe gehoben am 18. Oktober 1991 von acht Beschäftigten, war zunächst nur an ein Schwimm- und Gymnastikangebot für die Mitarbeiter dieser örtlichen Krankenkassenfiliale gedacht. Schon ein Jahr später übernahm der Neuling das städtische Zentrum für Gesundheitssport mit seinen 1.800 Sporttreibenden, führte es in eine erfolgreiche Zukunft mit mittlerweile über 4.500 Mitgliedern und gilt nun als moderner Großsportverein.