ARD Degeto/Tim Rosenbohm Nabil (Kida Ramadan) ist zurück in seinem Kiez: »In Berlin wächst kein Orangenbaum«

Re: Magersucht als ­Wettbewerb

Essstörungen bei Instagram

Über die kommerziellen Kommunikationsplattformen im Netz, vulgo soziale Netzwerke, wird für manches Mädchen der eigene Körper immer mehr zum Schlachtfeld. Im schlimmsten Fall führt dieser Drang nach Selbstoptimierung zur Magersucht. Ein Filmteam traf eine Betroffene und sprach mit einer Fitnesstrainerin über ihre Vorbildfunktion. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Generation 9/11

Erzählt werden hier die Geschichten von sieben Menschen, die am 11. September 2001 ihre Väter verloren haben. Über die Auswahl kann man natürlich streiten. Zweiter Teil im Anschluss. F/GB/USA 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Der Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Welterbe mit grünem Daumen

In seinem nordöstlichsten Zipfel ist Sachsen ein welterbeträchtiges Zauberreich. Dort liegt der deutsch-polnische Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Hermann Ludwig Heinrich Graf von Pückler-Muskau hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf einem von der Neiße durchäderten Tal seine Vision von einem englischen Landschaftspark umgesetzt.

MDR, 21 Uhr

Der Fall El-Masri

2003 verschwand der deutsch-libanesische Staatsbürger Khaled El-Masri während einer Busreise an der mazedonischen Grenze. Die CIA verschleppte ihn in ein Gefängnis bei Kabul, wo er monatelang unter Folter verhört wurde. Nach seiner Freilassung 2004 kämpfte El-Masri vergeblich für eine Entschuldigung der US-Behörden. Schließlich wurde klar, dass er Opfer einer Verwechslung geworden war. Ein Fall, der an Kafka erinnert, aber einer Erklärung harrt, welche Rolle deutsche Behörden gespielt haben. D 2019.

Arte, 22.20 Uhr

Makro: Poker in Brüssel

Der Kampf um die Coronamilliarden

Nach dreimonatigen Videokonferenzen trafen sich im September 2020 die EU-Regierungschefs in Brüssel zu Verhandlungen über den Wiederaufbaufonds, der die Folgen von Corona abmildern soll. Zwischen Brüssel, Paris, Den Haag, Warschau und Madrid erzählt der Beitrag vom Abschluss eines historischen Abkommens. Ob es reicht, weiß niemand.

3sat, 22.30 Uhr

In Berlin wächst kein ­Orangenbaum

Nabil Ibrahim sitzt wegen Polizistenmords ein und hat Krebs im Endstadium. Als er vorzeitig entlassen wird, möchte er noch eine Sache in Ordnung bringen. D 2020. Mit Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau. Drehbuch: Kida Khodr Ramadan, Juri Sternburg.

Das Erste, 22.50 Uhr