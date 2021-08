Nachschlag: Schwamm drüber

imago images / Viennareport Angestrengte Miene zum seichten Drehbuch: Christiane Hörbiger und Mario Adorf drehten »Die lange Welle hinterm Kiel«

Nach sieben Tagen das für den Urlaub selbst verordnete TV-Detoxing mit »Die lange Welle hinterm Kiel« zu beenden, ist nur mit dem anhaltenden Regenwetter zu entschuldigen. Das »Lexikon des internationalen Films« nennt die ZDF-Verfilmung des Pavel-Kohout-Romans »eine interessante Art der Vergangenheitsbewältigung, die die Traumschiff-Idylle ad absurdum führt«. »Interessant« heißt ja seit Alfred Biolek so viel wie »schmeckt nicht«, und eine Idylle ad absurdum führte bei diesem Film niemand. Tragen doch die ehemalige Sudetendeutsche Kämmerer (Christiane Hörbiger) und der Tscheche Burian (Mario Adorf), der während der Befreiung Tschechiens den Nazi, mehrfachen Mörder und Ehemann Kämmerers hinrichten ließ, ihren Kampf um die Deutungshoheit über die damalige Zeit in luxuriösester Umgebung aus. Am Ende wählen beide den Freitod. Es verstünde sie ja heute niemand mehr, so die Aussage. Schwamm drüber war schon immer die beste Methode, wenn es um die »schweren Jahre ab 33« (Wiglaf Droste) ging. (mis)