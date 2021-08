»Wir wollen wissen, was geschehen ist«

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Derzeit laufen die letzten Erhebungen der Studie »Sicher im Sport« zum Thema sexuelle Übergriffe, physische und psychische Gewalt im organisierten Sport. Die Auswertung soll bis Anfang 2022 vorliegen. Werden Sie schon von Bauchschmerzen geplagt, wenn Sie daran denken?

Nein, sicher nicht, im Gegenteil, für uns ist es sehr wichtig, diese Ergebnisse zu kennen. Nach der Veröffentlichung der »Safe Sport«-Studie zu sexualisierter Gewalt im Spitzensport habe ich bereits 2017 im Sportausschuss genau das gefordert: Wir brauchen auch belastbare Daten für den Breitensport. Deshalb hatten wir im Vorfeld des Hearings zum sexuellen Kindesmissbrauch im Sport den Aufruf an Betroffene, sich zu melden, ausdrücklich unterstützt und geteilt – eben weil wir wissen wollen, was geschehen ist und wie es dazu kommen konnte. Das Wissen über Ausmaß und Risikokonstellationen ist eine unverzichtbare Grundlage, um unsere Aktivitäten zum Schutz vor Gewalt noch effektiver umsetzen zu können.

Warum wurde diese nationale Studie von einem Dutzend Landessportbünden in Auftrag gegeben und nicht vom Deutschen Olympischen Sportbund, bei dem als Dachverband des Sports doch die Fäden zusammenlaufen sollten?

Die Landessportbünde sind diejenigen, die den unmittelbaren Zugang zu den Vereinen haben und auch für sich reklamieren. Deswegen sind sie genau die Richtigen, um die Studie zum Breitensport umzusetzen, die wir als DOSB selbstverständlich befürworten. Im besten Fall würden sich alle Landessportbünde beteiligen, aber auch so werden wir sicher ein aussagekräftiges Gesamtbild erhalten.

Der Verein »Athleten Deutschland« hat im Februar dieses Jahres die Einrichtung einer nationalen Zentrale »Safe Sport« als unabhängige Anlaufstelle für sämtliche Opfer sexualisierter oder anderer Gewaltformen im Sport angeregt. Warum ist die Idee für den DOSB »nicht der Königsweg«?

Diese Aussage bezog sich auf das von »Athleten Deutschland« geforderte unabhängige Zentrum »Safe Sport«. Die Idee einer solchen Einrichtung für die unterschiedlichen und weitreichenden Aufgaben in Prävention, Intervention und Aufarbeitung halten wir tatsächlich für kaum realistisch. Das mag für den ja relativ kleinen Bereich des Spitzensports umsetzbar sein – genau für diejenigen, die dort aktiv sind, setzt sich »Athleten Deutschland« ja auch ein. Dies jedoch flächendeckend für den gesamten organisierten Sport mit seinen 90.000 Vereinen zu leisten, scheint für ein solches Zentrum schwer leistbar. Der organisierte Sport ist schon lange gerade im Bereich Prävention aktiv. Diese Expertise sollte er ausbauen und die Verantwortung nicht an ein Zentrum übertragen. Die in Ihrer Frage angesprochene unabhängige Anlaufstelle für Betroffene befürwortet der DOSB dagegen ausdrücklich.

Weshalb sträubt sich der Dachverband bis heute, dieses Positionspapier von »Athleten Deutschland« zu »Safe Sport« in den eigenen Reihen populär zu machen und offensiv damit umzugehen?

Der DOSB sträubt sich keineswegs. Wir nehmen das Thema sehr ernst, und auch mir persönlich ist das ein sehr wichtiges Anliegen. Mit »Athleten Deutschland« sind wir dazu ebenso im Austausch wie mit unseren Mitgliedsorganisationen. Das wird auch in einer Vielzahl bisheriger Aktivitäten deutlich, so etwa in dem wichtigen Beschluss der DOSB-Mitgliederversammlung 2019 zur Einführung des Stufenmodells zur Prävention und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt.

Sie hatten im vorigen Jahr durchblicken lassen, von seiten des DOSB werde man sich an der finanziellen Entschädigung von Opfern sexualisierter Gewalt im Sport beteiligen. Mit welcher Summe und in welcher Weise soll das geschehen?

Wir haben unsere Beteiligung am sogenannten Ergänzenden Hilfesystem zugesagt, um Betroffene von sexualisierter Gewalt im Sport finanziell zu unterstützen. Wir sind dazu in Gesprächen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und mit unseren Mitgliedsorganisationen.