Kein Zeichen für Tauwetter

Mussa Qawasma/REUTERS Protest gegen eine jüdische Siedlung bei Hebron in der besetzten Westbank am 4. Juni

Es war das erste direkte Treffen zwischen hochrangigen Vertretern Israels und Palästinas seit 2010. Am Sonntag abend hat sich der palästinensische Präsident Mahmud Abbas mit dem israelischen Verteidigungsminister Benjamin Gantz am Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in Ramallah getroffen. »Sie haben alle Aspekte der palästinensisch-israelischen Beziehungen diskutiert«, twitterte der hohe Fatah-Funktionär Hussein Al-Scheikh nach dem Treffen. Als Minister für Zivile Angelegenheiten ist er die zentrale Figur in der sogenannten Sicherheitskooperation zwischen Israel und der PA. Der israelischen Seite zufolge ging es aber keineswegs um alle Aspekte.

»Gantz sagte (Abbas), dass Israel zu einer Reihe von Maßnahmen bereit sei, die die Wirtschaft der PA stärken würden«, zitierte die israelische Internetzeitung Times of Israel am Montag aus einer offiziellen Erklärung des israelischen Verteidigungsministeriums. »Die beiden diskutierten auch über die Gestaltung der Sicherheit, der zivilen und wirtschaftlichen Realität in Judäa, Samaria und Gaza.« Die Erklärung vermied den Namen Westbank und benutzte die biblischen Namen Judäa und Samaria, die für gewöhnlich den jüdischen Anspruch auf das von Israel besetzte Westjordanland manifestieren.

Das Treffen zwischen Abbas und Gantz fand unmittelbar nach einem Besuch des israelischen Premierministers Naftali Bennett in Washington bei US-Präsident Jospeh Biden statt. Dort hatte der Premier Wirtschaftshilfe für Gaza und die Westbank versprochen. Mehr aber auch nicht. »Es gibt keinen diplomatischen Prozess mit den Palästinensern, und es wird auch keinen geben«, hieß es von einer nicht näher benannten Quelle aus dem Umfeld von Bennett laut der israelischen Tageszeitung Haaretz. Bennett ist ein ausgewiesener Gegner der Zweistaatenlösung.

Das Treffen ist also kein Zeichen für einsetzendes Tauwetter in den Beziehungen zwischen Israel und Palästina. Tel Aviv betrachtet Abbas weiterhin als Statthalter in Ramallah, dessen einzige Aufgabe es ist, den anwachsenden Widerstand des palästinensischen Volkes gegen die israelische Besatzung und gegen den völkerrechtswidrigen Landraub radikaler jüdischer Siedler auf der Westbank einzudämmen. Seit Monaten eskaliert die Gewalt auf den Straßen. Die israelische Armee schießt immer öfter scharf auf Demonstranten. Zuletzt gab es Dutzende Tote und Verletzte, auch Kinder waren darunter.

Seit dem letzten militärischen Schlagabtausch zwischen Israel und den islamistischen Organisationen Hamas und Islamischer Dschihad im Mai lässt die Autonomiebehörde auf der Westbank reihenweise politische Aktivisten verhaften. Immer mehr Festgenommene berichten, sie seien während der Verhöre gefoltert worden. Erst vor einer Woche äußerten die Vereinten Nationen ihre Besorgnis über die Verhaftungswelle. Nach dem Tod des Oppositionspolitikers Nisar Banat in Polizeigewahrsam hatte bereits die Europäische Union die PA zur Mäßigung aufgerufen. In einer Erklärung vom 24. Juni hieß es: »Gewalt gegen friedliche Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten und Demonstranten ist inakzeptabel«.

Die oppositionelle Hamas verurteilte das Treffen zwischen Abbas und Gantz. Das Verhalten der Autonomiebehörde vertiefe die Spaltung und schwäche den Widerstand der palästinensischen Gesellschaft gegen die israelische Besatzung, hieß es am Montag in einer Stellungnahme.

Das Treffen mit Gantz dürfte das Bild festigen, das viele Palästinenser inzwischen vom 86 Jahre alten Abbas haben: das eines willfährigen Erfüllungsgehilfen der israelischen Besatzung. Solange er nichts Handfestes in bezug auf einen unabhängigen palästinensischen Staat vorweisen kann, wird sich an diesem Image auch nichts ändern.