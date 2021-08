Raketen zum Abschied

imago images/SNA/STRINGER/Sputnik Während des US-Drohnenangriffs zerstörtes Auto unweit des Flughafens von Kabul (30.8.2021)

Unter Raketenbeschuss haben die US-Truppen auf dem Flughafen in Kabul am Montag den Abzug aus Afghanistan fortgesetzt. Fünf Projektile, die am Montag früh auf den Flughafen abgefeuert wurden, seien mit einem Abwehrsystem abgefangen worden, teilte ein Washingtoner Regierungsmitarbeiter mit. Opfer scheine es nicht gegeben zu haben, aber man werde sich von dem Angriff ohnehin nicht aufhalten lassen, wurde mitgeteilt. US-Präsident Joseph Biden hat den Dienstag als Enddatum für den finalen Abzug festgesetzt. Zu einem Raketenanschlag bekannte sich am Montag der ISKP (Islamic State Khorasan Province).

Parallel zum Abzug der westlichen Truppen werden die diplomatischen Aktivitäten in Sachen Afghanistan intensiviert. US-Außenminister Antony Blinken wollte noch am Montag online mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie mit Vertretern von EU und NATO konferieren, um ein »abgestimmtes Vorgehen« des Westens zu erreichen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas traf nach Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen in der usbekischen Hauptstadt Taschkent ein, um dort vor allem die Flüchtlingsabwehr zu forcieren. Er kündigte an, dazu 500 Millionen Euro für Afghanistans Nachbarstaaten zur Verfügung zu stellen. Maas setzt seine Reise in der Region nun fort. In Taschkent sprach er sich außerdem dafür aus, auch mit Russland und mit China über die Entwicklung am Hindukusch zu sprechen. Bereits zuvor hatte Blinken ein Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi geführt. Wang wies anschließend darauf hin, für die »chaotische« Situation in Afghanistan trügen die Vereinigten Staaten eine Mitverantwortung. Sein Ziel, den Terror zu beseitigen, habe der Westen mit dem Krieg am Hindukusch ganz offensichtlich nicht erreicht.

Ins Zentrum der internationalen Debatte rückte am Montag ein französisch-britischer Vorstoß vom Wochenende, der die Einrichtung einer »Schutzzone« in Kabul vorsieht. Ziel ist es, ein Gebiet zu schaffen, über das die Ausreise weiterer Afghanen und Ausländer organisiert werden kann. Maas gab sich offen für den Vorschlag, über den UN-Generalsekretär António Guterres am Montag mit Vertretern des Sicherheitsrats verhandeln wollte. Aus Russland waren vorab wohlwollende Stimmen dazu zu hören. Skeptisch gab sich dagegen CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter: Eine Schutzzone werde schwer abwehrbare Terroranschläge auf sich ziehen, warnte er. Unabhängig von der Diskussion ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan weiterhin bemüht, seinem Land eine spezielle Rolle bei der künftigen Sicherung des Flughafens zu verschaffen. Zudem stellte er den Taliban Unterstützung in Aussicht. Auf den Wiederaufbau zielt auch ein russischer Vorstoß: Die »wohlhabenden Länder der Welt« sollten auf einer Konferenz die Mittel für den Wiederaufbau Afghanistans bereitstellen, erklärte der Afghanistan-Beauftragte Samir Kabulow.

Die USA wiederum verabschiedeten sich mit einem letzten Drohnenangriff, der womöglich zehn zivile Todesopfer forderte. Während eine US-Drohne ein mit Sprengstoff schwer beladenes Auto zerstörte, von dem auch die Taliban erklärten, es sei als Bombe für einen weiteren Anschlag am Flughafen unterwegs gewesen, trafen Geschosse ein nahe gelegenes Haus; von bis zu zehn getöteten Zivilisten war die Rede. Die US-Militärs wollten am Montag dem naheliegenden Vorwurf nachgehen, auch diese Geschosse seien von der US-Drohne abgefeuert worden.