Besser der als keiner

Seit Donnerstag steht fest, der FC Sheriff Tiraspol spielt dieses Jahr Champions League. Für viele europäische Fußballfans ein Kuriosum, denn dessen Heimatland Transnistrien existiert für die meisten Staaten gar nicht.

Durchaus üblich ist dagegen der ökonomische Hintergrund des Neulings. Denn Firmenklubs gibt es im Profifußball etliche: nur heißt der SV Hoffenheim eben nicht SAP Hoffenheim, obwohl er das Privatvergnügen und/oder Steuersparmodell des Gründers des gleichnamigen Softwarekonzerns ist. Vom FC Chelsea ganz zu schweigen, der mit britischem Understatement übergeht, dass er ein Investment des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch ist. Da ist der FC aus Tiraspol ehrlicher: er heißt nach seinem Sponsor, dem Mischkonzern »Sheriff«. Dem gehört so gut wie alles, womit sich in Transnistrien Geld machen lässt: die landesweit größte Supermarktkette ebenso wie die meisten Tankstellen, eine Brauerei, aus der nicht die Autos, sondern die Fahrer betankt werden, und eine Bank, über die sie ihre Strafzettel einzahlen können.

Bleibt alles in der Familie, so wie Transnistrien de facto ein Familienunternehmen unter russischem Protektorat ist. Denn der Besitzer von Sheriff, Wiktor Guschan, ist ein alter Kumpel des derzeitigen Präsidenten von Transnistrien, Wadim Krasnoselski. Und auch das wäre alles noch nicht weiter aufregend, denn solche Verbandelungen zwischen Profisport und Politik sollen ja auch anderweitig vorkommen.

Aber wie kommt Sheriff Tiraspol überhaupt in die Champions League? Schließlich ist Transnistrien kein Mitglied der UEFA, weil das Land von niemandem diplomatisch anerkannt ist. Der Trick ist, dass Tiraspol unter der Fahne der Republik Moldau auftritt, von der sich Transnistrien 1992 abgespalten hat, als in Moldau die rumänischen Nationalisten das Sagen hatten und das Land zu Bukarests Nordostprovinz machen wollten. Dass Tiraspol als moldauischer Verein spielt, ist also ungefähr so, als wenn Dynamo Dresden vor 1989 für die BRD angetreten wäre.

Das geht, weil es eine Win-Win- Situation für alle Beteiligten ist. Ohne den Verein aus dem »abtrünnigen Landesteil« könnte die Republik Moldau von einer Qualifikation in der Champions League nur träumen. Das Land ist zu arm, um sich die ausländischen Spieler leisten zu können, mit denen man heute internationalen Fußball spielt. Sheriff kann. Wie die »Sportschau« recherchierte, umfasst das transnistrische Team einen einzigen Spieler mit moldauischem Pass, und der hat auch einen brasilianischen. Und der Verein aus Transnistrien kommt zu einem internationalen Auftritt, der ihm sonst verwehrt bliebe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Welt will betrogen sein. Wir drücken die Daumen für Tiraspol.