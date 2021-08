»Fußballkultur ist eine Art Zuhause«

imago/Eibner »Ich glaube, dass die Fußballfans irgendwann rebellieren« – Kommerzialisierung und Corona setzen den Fans zu

Was hat eine heilige Unterbuxe mit der Trierer Fußballkultur zu tun?

Der Heilige Rock ist eine der bedeutendsten und kostbarsten Reliquien der Christenheit. Das Untergewand Jesu Christi lagert im Trierer Dom und wird anlässlich der Heilig-Rock-Tage vor Tausenden Gläubigen ausgestellt. Aufgrund des hohen Besucherandranges baute man im Maarviertel die Martinsklause, die heute als Kneipe ein fester Bestandteil der Fankultur in Trier ist: kein Heimspiel ohne Klause!

Wie haben Sie die Coronapandemie beruflich und privat bislang überstanden?

Einfach war’s nicht. Hilfreich war, mit der Trierer Fanszene die »Fußball­fibel« über Eintracht Trier zu schreiben.

Was sind Ihre Hauptbetätigungsfelder im Fanprojekt?

Neben der Begleitung der Spieltage, der Teilnahme an der Lebenswelt vor allem der jungen Fans, wollen wir für alle eine Anlaufstelle sein. Unsere Hauptaufgabe ist, präventiv gegen Gewalt und Rechtsextremismus zu wirken. Wir schaffen Sport- und Freizeitangebote sowie Bildungsangebote über den Spieltag hinaus. Wir unterstützen die Fanszene in schwierigen Situationen auch abseits des Fußballgeschehens: in Zeiten einer Pandemie, nach einem Amoklauf, aktuell bei der Bewältigung der Flutkatastrophe, die Teile Triers sehr getroffen hat, dann das Organisieren von interessanten fußballrelevanten Veranstaltungen und so weiter.

Hatten Sie es als Frau schwer, im männerdominierten Fußball anerkannt zu werden?

Ach, meine Lieblingsfrage (lacht)! Das kann kompliziert sein. Was mich angeht, habe ich das nicht als schwer empfunden, schon gar nicht in der Trierer Fanszene. Die Fußballkultur ist für mich eine Art Zuhause. Und so kann es sein, dass sich dieses Selbstverständnis auf die Leute um mich überträgt.

Wie kommt man zum Job in einem Fanprojekt? Was muss man mitbringen?

Mich hat das Thema Fansozialarbeit im Studium sehr angesprochen. Als Fußballfan fand ich das Arbeitsfeld interessant, und ich konnte früh durch Eigeninitiative reinschnuppern. Mitbringen muss man eine Liebe zum Fußball und zu den Menschen sowie viel Verständnis für Fankultur und Jugendliche. Belastbarkeit, Empathie und Fachwissen in der Sozialarbeit sind Voraussetzung. Ich liebe meinen Job.

Das Trierer Fanprojekt stand auf der Kippe, wie kam es zur Rettung? Wie ist der Rückhalt in der Stadt?

Das Trierer Fanprojekt hatte bis letztes Jahr den Exzellenzhaus e. V. als Träger, der nach langer Insolvenz im September 2021 schließen musste. Es folgte eine kleine Odyssee, an deren Ende es letztlich gelang, das Fanprojekt neu aufzustellen. Im März 2021 konnten wir unsere Räume eröffnen. Mit dem Internationalen Bund als neuem Träger, der uns in sicheres Fahrwasser brachte, zunächst unter alleiniger Finanzierung der Stadt. Zum Glück war es möglich, die eingearbeiteten Fanprojektler wieder einzustellen. Seit Juli sind als Geldgeber Stadt, Land und DFB gemeinsam am Start. Die Unterstützung innerhalb der Fanszene für uns war sehr hoch, was wesentlich zum Gelingen beigetragen hat.

Der unterklassige Fußball musste wegen Corona lange pausieren. Wie ist die aktuelle Lage der Fanszene in Trier?

Ein paar Spiele fanden in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2020/2021 zumindest teilweise mit Zuschauern satt. Aktuell freut sich jeder, dass es endlich wieder losgeht, auch wenn die Enttäuschung über den Nichtaufstieg noch an uns zehrt.

Wieso spielt die ruhmreiche Eintracht 2021/2022 »nur« in der Oberliga?

Das sollten Sie die Verantwortlichen der Regionalliga Süd-West fragen. Eintracht Trier durfte als Tabellenführer nach coronabedingtem Saisonabbruch und nur acht absolvierten Spielen nicht in die Regionalliga aufsteigen. Dabei gibt es keinen größeren Fanwunsch, als endlich aus der Oberliga rauszukommen.

Frankreich liegt um die Ecke, gibt es fußballerische Berührungspunkte?

Fußballerisch kaum, fußballkulturell passiert einiges: Die Fanszene Trier pflegt seit zwölf Jahren eine enge Freundschaft mit Metz. Davon sind wir sehr geprägt, irgendwas haben mittlerweile alle mit Metz zu tun, auch im Fanprojekt gibt’s jede Menge Berührungspunkte.

Fanklub Nationalmannschaft, sponsored by Coca-Cola, McDonald’s und Saudi Arabian Airlines, ist das die Zukunft des deutschen Fußballs?

Bitte nicht! Ich glaube allerdings, dass die Fußballfans irgendwann dagegen rebellieren, es deutet sich ja bereits einiges an. Offenbar haben die Verantwortlichen bisher nicht verstanden, wie weit sie sich von der Basis entfernt haben.