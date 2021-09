Impulse für linke Geschichtsforschung

imago/United Archives International

Das neue Heft der Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung überzeugt einmal mehr mit quellensatten und inhaltsreichen Beiträgen. Sie bereichern die linke geschichtswissenschaftliche Forschung und fordern zum wissenschaftlichen Meinungsstreit heraus.

Stefan Bollinger untersucht in einem interessanten Aufsatz den Überfall des faschistischen Deutschlands auf die Sowjetunion und dessen Vorgeschichte. Detailliert belegt er die Vorbereitungen des Angriffs, widerlegt die noch immer anzutreffende These einer Doppelschuld von »Faschisten und Stalinisten« und setzt sich in diesem Kontext differenziert mit Bewertungen seitens des wissenschaftlichen Mainstreams, aber auch mit einigen von Linken vertretenen Einschätzungen auseinander.

Günter Wehner beschreibt, wie es der kommunistischen Widerstands-organisation um Anton Saefkow, Franz Jacob und Bernhard Bästlein 1944 gelang, Kontakte zu sowjetischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen herzustellen und eine gemeinsame, kaum bekannte Widerstandsgruppe in Berlin-Wilhelmsruh zu bilden. Siegfried Prokop befasst sich mit der Potsdamer Konferenz 1945. Er geht vor allem darauf ein, wie US-Außenminister Byrnes verlangte, die Frage der Reparationen, der polnischen Westgrenze und der Behandlung der ehemaligen Satelliten Nazideutschlands untrennbar miteinander zu verbinden. Das zwang die Sowjetunion im Interesse des Konferenzerfolges zu einem Zugeständnis, das mit den ihrer Besatzungszone bzw. der DDR auferlegten Reparationen zu einem schwerwiegenden Handicap für die DDR wurde. Infolge der Aufteilung Deutschlands in zwei Reparationsgebiete war die sowjetische Zone schon 1949 substantiell so geschwächt, dass die DDR den einmal eingetretenen großen Rückstand gegenüber der BRD nicht mehr aufholen konnte.

Gerd Dietrich schreibt über die »politische Kultur« des Vereinigungsparteitages von SPD und KPD im April 1946. Er schildert dessen Verlauf und analysiert die Redebeiträge, die bei den Teilnehmern hohe Erwartungen weckten. Den 150. Geburtstagen von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind drei Beiträge gewidmet. Jörg Wollenberg erinnert an »Luxemburg-Seminare« der IG Metall in den 1990er Jahren; Holger Czitrich-Stahl stellt neue Literatur zu Rosa Luxemburg vor. Die Fortsetzung der Serie über den Königsberger Prozess im Jahr 1904 von Matthias John verdeutlicht wiederum anschaulich das herausragende Wirken Karl Liebknechts als Anwalt.

Peter Fleissner schreibt über die Bewältigung der Finanzkrise 2008 und der gegenwärtigen Coronakrise in den USA und anderen »westlichen« Ländern und vergleicht das mit dem Vorgehen in China. Außerdem im Heft: ein aufschlussreiches Interview von Czitrich-Stahl und Rainer Holze mit Heinz Niemann, ein Brief von Manfred Weißbecker an den Historikerkollegen Werner Röhr aus Anlass von dessen anstehendem 80. Geburtstag sowie ein aussagekräftiger Nachruf von Röhr auf Alfred Kosing. Ein ausführlicher Rezensionsteil schließt das Heft ab.