»Wir sind afrikanische Affen«

imago/United Archives International Wissenschaftlich belegbare Fakten stimmen mit so manchem rassistischen Weltbild nicht überein

Die affirmative Verwendung des Begriffes »Rasse« ist seit einiger Zeit weithin tabuisiert. Nicht zuletzt, weil die Behauptung der Existenz »höherer« und »minderwertiger Rassen« ein fester Bestandteil der Naziideologie gewesen ist. Die Nazis, das ist immer noch viel zu wenig bekannt, hatten diese Vorstellungen allerdings nicht erfunden, sondern aus dem bürgerlichen Diskurs des 19. und frühen 20. Jahrhunderts übernommen, um sie dann auf die mörderische Spitze zu treiben. Ungeachtet seiner fast flächendeckenden Ächtung im Politikbetrieb und in den großen Medien erlebt der Rassismus in modifizierter Form derzeit durchaus ein Comeback. Ein Grund mehr, sich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen.

Wie der Biologe Michael Kubi gleich zu Beginn seines Buches »Eva kam aus Afrika … und Adam auch« schreibt, ist die Einteilung der Menschheit in verschiedene »Rassen« spätestens seit dem Siegeszug der Genetik wissenschaftlich widerlegt und unhaltbar – die Spezies Mensch ist biologisch nicht in verschiedene Gruppen einteilbar. Erste Versuche einer solchen Untergliederung stammen aus dem 18. Jahrhundert, also mitten aus der Ära des europäischen Kolonialismus. Das jeweilige Konstrukt – es gab davon viele, die miteinander konkurrierten – diente stets zur Rechtfertigung von Unterdrückung, Ausbeutung und Diskriminierung, von Verfolgung und Ermordung nichteuropäischer Ethnien. Auch heute noch spiegelt sich, wie Kubi mit Recht betont, in rassistischen Diskursen immer ein gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis wider, niemals aber ein gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisstand. Jener besage nämlich, dass alle Menschen 99,9 Prozent ihres Genoms teilten, Unterschiede zwischen ihnen seien minimal.

Wie Kubi weiter schreibt, sind es allerdings nicht nur politisch-ideologische Strömungen, die diese Erkenntnisse generell leugnen. Auch eine Minderheit von Akteuren im Wissenschaftsbetrieb, die vor allem in den USA (»Scientific Racism«) über erheblichen akademischen und publizistischen Einfluss verfügt, verweigere sich diesen Einsichten und halte an der Behauptung der Existenz von »Rassen« fest. Sie macht vererbbare Unterschiede zwischen Menschengruppen unter anderem dafür verantwortlich, dass Menschen europäischer Herkunft »überdurchschnittlich intelligent«, Afrikaner »überdurchschnittlich gewalttätig« und Chinesen »geborene Geschäftemacher« seien. Soziale, kulturelle und historische Einflüsse auf das tatsächlich oder vermeintlich »typische« Verhalten von Menschengruppen werden von diesen Leuten entweder geleugnet oder aber kleingeredet.

Kubi liefert in seiner Arbeit nicht nur eine gründliche Darstellung des gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes. Der Leser wird auch in die Entwicklung der Naturwissenschaften seit dem 19. Jahrhundert eingeführt, einschließlich ihrer Irrtümer und Abgründe. Nicht wenige Urväter der biologischen Wissenschaft hingen Vorstellungen an, über die heute nur noch mit dem Kopf geschüttelt werden kann. Kubi vermag so zu veranschaulichen, wie sich die deutschen Faschisten bei der Entwicklung ihrer monströsen Vorstellungen von der »Rassenhygiene« und der »Ausmerzung« angeblich »minderwertiger« Menschengruppen hier bedienen konnten.

Ein Kapitel schildert detailliert die Entstehung und biologische Entwicklung des Homo sapiens, auch wie er sich vor Hunderttausenden Jahren von anderen Hominiden abspaltete. Die Ursprünge des modernen Menschen liegen eindeutig in Afrika. »Selbst der genetisch reinste«, auf seine »inzestuöse Familiengeschichte« stolze Rassist müsse einsehen: »Wir sind nicht nur Affen, wir sind afrikanische Affen.«

Als eine wesentliche Ursache für das Überleben und den Siegeszug der Spezies Mensch hebt Kubi die Entwicklung des Sozialverhaltens, der Kommunikation und Kooperation zwischen Gruppenmitgliedern hervor. Die in der Mitte des 20. Jahrhunderts populäre Hypothese von gewalttätigen »Killeraffen«, die sich durch ihre Aggressivität einen Vorteil gegenüber anderen Hominiden verschafft haben, verweist Kubi in das Reich der Spekulationen. Es gebe auch keine Belege dafür, dass andere Gruppen hochentwickelter Hominiden – zum Beispiel der Homo neandertalensis – vom Homo sapiens verdrängt oder ausgerottet wurden. Für das Aussterben dieser Arten seien mit hohen Wahrscheinlichkeit Klimaveränderungen ausschlaggebend gewesen.

Michael Kubi schreibt im Vorwort, dass sein Buch rassistisch verblendete Fanatiker wahrscheinlich nicht überzeugen werde – solche Leute sind wissenschaftlichen Fakten gegenüber unzugänglich. Das Buch kann in Debatten aber eine wichtige argumentative Hilfe sein und vielfach zum Nachdenken anregen. Der Autor hat eine Fülle von Fakten zusammengetragen und viele weiterführende Lektüreanregungen geliefert. Dem Papyrossa-Verlag sei für die Herausgabe dieses verständlich geschriebenen Buches an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.