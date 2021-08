imago/ZUMA Press

Weiße Taube

Zu jW vom 18.8.: »›Das Desaster wurde ­sehenden Auges geschaffen‹«

Ich möchte einmal auf ein grundlegendes Problem bei der Betrachtung der Regierung Angela Merkel aufmerksam machen, das mir auch in diesem Beitrag wieder aufgefallen ist. Auch hier wurden wieder Namen genannt, um das Versagen dieser Regierung an bestimmten Personen festzumachen: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Heiko Maas (SPD), Horst Seehofer (CSU). Mir ist schon oft aufgefallen – und zwar auch bei anderen Sachthemen –, dass auch die jW immer wieder auf einen alten Trick von Frau Merkel reinfällt – nämlich den, einfach abzutauchen, wenn es brenzlig wird, und Ersatzfiguren als Blitzableiter zu installieren. Bitte vergessen wir nicht, dass in der BRD der Kanzler oder die Kanzlerin die Richtlinienkompetenz hat. Merkel bestimmt das Erscheinungsbild der Innen- wie der Außenpolitik. Sie ist seit 16 Jahren Kanzlerin. In diesen 16 Jahren hat sie Leichenberge aufgetürmt, unter denen Zehntausende Männer, Frauen und Kinder begraben liegen, und doch wird sie seltener als ihre Minister in diesem Zusammenhang benannt. Es ist der Trick der Vollblutopportunistin Merkel, sich mit besonders unsympathischen Figuren zu umgeben, neben denen sogar sie noch relativ gut aussieht. Ich denke, deshalb entlässt sie auch nie unfähige Minister wie Andreas Scheuer (CSU) oder Jens Spahn (CDU). So abstoßende Kriegshetzer wie Maas oder Kramp-Karrenbauer lassen Merkel wie eine weiße Taube aussehen, doch keine dieser Personen wäre ohne Merkel heute da, wo sie jetzt ist. Es ist der Trick des moralischen Feiglings Merkel, in der Versenkung zu verschwinden und solche Leute in Krisenzeiten vorzuschicken, auf den wir nicht wie von ihr gewünscht reagieren sollten. Es wäre ein Verrat an ihren Opfern. (…)

Ulrich Guhl, Strausberg

Heile Welt

Zu jW vom 20.8.: »Nachschlag: In Schieflage«

Die Arte-Doku über Afghanistan ist sehr einseitig: heile Welt mit Minirock zu Königs Zeiten, Unterdrückung unter dem kommunistischen Regime. Auch unter dem Schah in Persien gab es Miniröcke – aber politische Freiheit? Und im Iran wie in Afghanistan hungerte und verhungerte zu Königs Zeiten die Landbevölkerung. Sehr einseitig (nur »gut Bürgerliche«) die Interviewten. Ich war 1978 in Afghanistan, als der Schriftsteller und Kommunist Nur Muhammad Taraki Staatspräsident war. Wir flogen nachts von Moskau über Taschkent nach Kabul. Im Flugzeug ziemlich viele russische Ehepaare gesetzten Alters; den Männern sah man das Militärische an, offenbar Militärberater. An Miniröcke kann ich mich dann nicht erinnern, und die Burka wurde nach wie vor (aber bei weitem nicht von allen Frauen) getragen. Aber es gab Ministerinnen und den Versuch, das Land zu reformieren und (etwas zu schnell?) quasi von der Feudalzeit in die Moderne zu führen. Die USA beteiligten sich mit einer Coca-Cola- und Fanta-Fabrik in Herat. Leider war die KP gespalten in zwei Fraktionen (»Volk« und »Fahne«), die sich bekämpften. Mitten im Hindukusch in einem kleinen Ferienort trafen wir eine Gruppe ehemaliger Abiturienten des deutschen Gymnasiums Kabul, überzeugte Sozialisten, die für uns abends am Lagerfeuer das Lied der »Khalk-« bzw. »Volksfraktion« sangen. Leider wurde Taraki von seinem skrupellosen Vertreter, dem Ministerpräsidenten Hafizullah Amin, umgebracht.

Leonhard Schäfer, Florenz/Italien

Tiefer Eindruck

Zu jW vom 4.8.: »Unerklärlicher Reichtum«

Der Verfasser Kai Köhler wirft im letzten Teil seiner Rezension zur Neuerscheinung des Buches »Erstürmt die Höhen der Kultur!« sehr interessante und kritische Fragestellungen auf, die ich als Leser gern als Anregung zum Weiterdenken verstehe. Erst mit deren Betrachtung und Beantwortung wäre eine umfassendere wie auch insgesamt ehrliche Darstellung der Theatergeschichte der DDR möglich. Ausdrücklich stimme ich der Auffassung zu, dass die Fülle des vom Theater in der DDR Erreichten, das weltweit anerkannt wurde, nur innerhalb einer sozialistischen Staatlichkeit möglich war. An einer solchen Darstellung wird jedoch die »Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur«, die die Herausgabe dieses Bandes gefördert hat, keinesfalls ein Interesse haben. Denn man weiß doch allzugut: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing! Warum sollte das auch in diesem Falle nicht gelten? (…) Noch eines, auch wenn es direkt nichts mit dem von ihm verfassten Buch zu tun haben sollte: Manfred Karge selbst hat in seiner Filmrolle des Wolzow im ­Defa-Film »Die Abenteuer des Werner Holt« nach dem gleichnamigen Roman von Dieter Noll einen tiefen Eindruck hinterlassen und die antifaschistische Ausrichtung der jungen Generation vor fast 60 Jahren in der DDR innerhalb sozialistischer Staatlichkeit bestärkt. Zu jener Zeit prägten viele tausend alte Nazis in hohen und mittleren Ämtern die kapitalistische Staatlichkeit in der BRD.

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra

Tempo beschleunigt

Zu jW vom 27.8.: »›Es kommt zum Wettkampf der Imperialisten‹«

Man kann das wie Michael Every so sehen, dass die bereits großflächig erlebbare Inflation nur eine Folge gestörter weltweiter Lieferketten sei. Und dass sich das Ganze bald normalisieren werde. Was aber, wenn dem nicht so ist? Wenn die wirkliche Ursache der Inflation die weltweit unaufhörlich rotierenden Gelddruckmaschinen sind, deren Tempo das Wachstum der materiellen Produktion inzwischen weit hinter sich gelassen hat? Geld ist der Maßstab der Preise. Wer diesen Maßstab verwässert, treibt die Preise gesetzmäßig in die Höhe. Die Zeche werden die bezahlen, die von ihrer Hände Arbeit leben müssen und denen die Preise davonlaufen werden. Die Angst der Deutschen vor der Inflation ist kein unerklärliches Gespenst. Sie ist das Ergebnis der Erfahrungen mit der großen Inflation in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts: Die Inflation frisst die Armen und mästet die Reichen. Ein neuer Versuch, das zu bestätigen, muss nicht unternommen werden.

Joachim Seider, per E-Mail