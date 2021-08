Washington zieht Bilanz

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS Der IWF spielt mit dem Leben: In Venezuela wird dringend Geld für Impfstoffe benötigt (Caracas, 31.5.2021)

Der Internationale Währungsfonds hat in der vergangenen Woche 650 Milliarden US-Dollar (circa 547 Milliarden Euro) in Form von Sonderziehungsrechten (SZR) an seine 190 Mitgliedstaaten überwiesen. Dabei handelt es sich um eine fiktive Währung, die von den jeweiligen Regierungen bei der Bank gegen echtes Geld eingetauscht werden kann. Mit der größten Sonderausschüttung in der Geschichte der Organisation soll die krisengeplagte Weltwirtschaft angekurbelt werden, heißt es. Das frische Geld soll vor allem den »verwundbarsten Ländern helfen, mit den Folgen der Covid-19-Krise zurechtzukommen«, so IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Dabei wird am Verteilungsschlüssel, nach dem das Gros der SZR an Industriestaaten geht, nicht gerüttelt.

So bekommt beispielsweise die BRD knapp 39 Milliarden US-Dollar, während alle afrikanischen Länder zusammen mit 15 Milliarden auskommen müssen. Darüber hinaus greift die IWF-Führung den schwächeren Ländern mit folgenlosen Appellen an die Industrienationen unter die Arme, doch ein paar Krümel freiwillig unter den Tisch fallen zu lassen und den schwächeren Ländern ein paar Extra-SZR zu spendieren. Viel Anklang findet die Initiative nicht. Die hierzulande zuständige Bundesbank hatte den Vorschlag mit Verweis auf »rechtliche Probleme« zurückgewiesen. Auch die anderen Euro-Staaten halten sich bislang zurück. Dabei hat »weder Deutschland noch irgendein anderes Land des Euro-Raums (…) die zusätzlichen Währungsreserven aus heutiger Sicht nötig«, wie Finanzexperte David Marsh gegenüber der Börsen-Zeitung vom 20. August erklärt hatte.

Auch die politische Referentin der Organisation Erlassjahr.de, Malina Stutz, hatte am Montag gefordert, dass reiche Länder wie Deutschland dafür sorgen, dass »ihre Zuteilungen an ihr eigentliches Ziel gebracht werden, also einkommensschwächere und von Covid-19 besonders betroffene Länder«. Es gebe »kein Gesetz, das der Bundesbank die Weitergabe der Sonderziehungsrechte ausdrücklich verbietet«. Darüber hinaus weist die Organisation darauf hin, dass die nun erfolgte Ausweitung der globalen Liquidität eine nachhaltige Lösung der globalen Schuldenkrise nicht ersetzt. »Damit die Finanzspritze auch wirklich ihren Zweck erfüllt, anstatt erneut lediglich den Bailout privater Gläubiger zu finanzieren, darf sie nicht als Alternative zu echten Schuldenerleichterungen betrachtet werden«, so Stutz. Diese müssten »gleichzeitig allen überschuldeten Ländern ermöglicht werden.«

Der größte Batzen des frischen IWF-Geldes fließt übrigens in die USA. Washington ist mit einem Anteil von gut 16,5 Prozent der Stimmen der größte Player am IWF-Verhandlungstisch, die einzige Nation mit faktischer Vetomacht. Die Euro-Staaten kommen zusammen auf gut 22 Prozent. Wer bezahlt, bestimmt die Musik – und ist in der Lage, andere von den Auszahlungen auszuschließen. Keine quotengemäße Auszahlung erhält etwa Afghanistan. Die dort installierte Marionettenregierung unter Präsident Ashraf Ghani hat die weiße Fahne aus dem Fenster gehängt und die Macht an die islamistischen Taliban abgetreten, kaum hatten die westlichen Besatzungsmächte den Rückzug angetreten. Kabul bekommt zwar formell Sonderziehungsrechte (SZR) zugeteilt, kann diese aber nicht in reale Währungen umtauschen. Die Mittel sind bis auf weiteres gesperrt.

Auch das sozialistisch orientierte Venezuela geht dem Willen Washingtons gemäß leer aus. Es herrsche ein »Mangel an Klarheit in der internationalen Gemeinschaft«, ob Präsident Nicolás Maduro »der rechtmäßige Führer des Landes« sei, heißt es beim IWF zur Begründung. Theoretisch hätte das südamerikanische Land mit einer Zahlung von fast fünf Milliarden US-Dollar unter den Ländern des globalen Südens zu den Hauptprofiteuren der Extraüberweisungen gehört. Jedoch werde Caracas nicht auf seine SZR-Bestände zurückgreifen können, »bis eine Regierung anerkannt ist«. Wie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, hatten mehrere US-Senatoren zuvor Finanzministerin Janet Yellen bedrängt sicherzustellen, dass »Maduro, neben anderen US-Gegnern« nicht von der IWF-Knete profitiere.

Ausgeschlossen ist neben Afghanistan und Venezuela auch Myanmar, wo Anfang des Jahres gewaltsam das Militär die Macht übernommen hat. So weit, so durchschaubar. Weniger erfolgreich waren offenbar die Bemühungen von USA und EU, auch das mit Sanktionen überzogene Belarus von den Auszahlungen abzuschneiden. Laut einer IWF-Mitteilung vom vergangenen Montag erhält das Land fast eine Milliarde US-Dollar, wodurch sich seine Währungsreserven um rund zwölf Prozent erhöhen. Wie der Tagesspiegel am vergangenen Mittwoch berichtete, hatte Yellen vor der IWF-Entscheidung gewarnt, die Regierung in Minsk könne das Geld nutzen, um die Unterdrückung oppositioneller Aktivitäten zu unterdrücken. Offenbar vergeblich. Uneingeschränkten Zugriff auf die zugewiesenen Mittel erhält übrigens auch die Regierung Syriens unter Präsident Baschar Al-Assad.