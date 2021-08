Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Das Bündnis »Wir sind alle Linx« rief unter dem Motto »Klare Kante gegen rechten Terror und Nazis in Behörden« am Sonntag zu einer Großdemonstration in Leipzig auf:

Für Samstag, den 18.09.2021 ruft ein breites linkes Bündnis zu einer bundesweiten Großdemonstration unter dem Motto »Wir sind alle Antifaschist:innen – Wir sind alle Linx« in Leipzig auf. Die Demonstration startet am Johannisplatz gegen 14 Uhr und endet am Connewitzer Kreuz. Anlass ist die gesamtgesellschaftliche Tendenz nach rechts, die sich mitunter an der bundesweiten »Querdenken«-Bewegung und den Wahlerfolgen der AfD bemerkbar macht, so ein Sprecher des Kampagnenbündnisses.

»Gleichzeitig beobachten wir eine Diffamierung und Kriminalisierung von Linken und antifaschistisch Aktiven. Der Antifa-Ostprozess stellt hierbei die Spitze des Eisbergs dar«, so Tom Mendel, Pressesprecher des Bündnisses. Den Samstag kurz vor der Bundestagswahl und nach Beginn des Prozesses gegen die vier Beschuldigten haben die AktivistInnen gewählt, um klare Kante gegen Nazis in den Parlamenten, auf den Straßen und in den Behörden zu zeigen.

»Während die sächsische CDU, mitunter vertreten durch Innenminister Roland Wöller, die ›Soko LinX‹ als Wahlkampfinstrument nutzt, um antifaschistisches Engagement nachhaltig zu schwächen, wenden wir uns an die Öffentlichkeit und skandalisieren die Verstrickungen von Nazis in den Behörden«, so der Sprecher weiter. Es sei völlig unverhältnismäßig durch den sächsischen Verfassungsschutz SPD und Linke-Politiker:nnen überwachen zu lassen, während bundesweit rund 500 polizeilich gesuchte Neonazis auf freiem Fuß sind. »Die Zahl bewaffneter Neonazis liegt sehr wahrscheinlich deutlich höher. Die Gefahr von rechts wird mit langem Atem verharmlost. Regelmäßig fliegen rechte Chatgruppen bei der Polizei auf. Die Aufarbeitung und Verfolgung rechter Gewalt, wie 2018 in Chemnitz, ist absolut unzureichend.« (…)

Offener Brief der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) an die Mitglieder der Fraktion der Linkspartei, die sich bei der Abstimmung zum Afghanistan-Einsatz enthalten haben:

(…) Aus unserer Sicht hat Eure Fraktion, mit Ausnahme der sieben Genossinnen und Genossen, die mit Nein stimmten, mit dem Prinzip gebrochen, bewaffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr abzulehnen. Aus unserer Sicht ist das der Abschied von der Rolle Eurer Fraktion als parlamentarischer Arm der Friedensbewegung.

Wir können und wollen nicht glauben, dass dies von Euch gewollt ist. Darüber möchten wir mit Euch sprechen. Wir möchten das gerne mit einer Diskussion über die Herausforderungen des Friedenskampfs verbinden. Sowohl der völkerrechtswidrige Krieg in Afghanistan als auch der jetzige Abzug sind aus unserer Sicht Ergebnis der aggressiven Politik der USA, der NATO und ihrer Mitgliedstaaten. Weder der Krieg noch der Abzug dienten in irgendeiner Weise der Schaffung von Frieden oder der Verteidigung von Menschenrechten.

Wie Ihr vielleicht wisst, sind wir der Meinung, dass von der Aggressivität der NATO gegenüber der Russischen Föderation und der VR China die Hauptkriegsgefahr unserer Zeit ausgeht. Aus unserer Sicht wird dieser Kurs durch die jetzige Bundesregierung im wesentlichen gestützt. Aus unserer Sicht spricht leider kaum etwas dafür, dass dies nach der Bundestagswahl anders werden wird. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir ein Format finden können, um zu diesen Fragen in einen Austausch zu treten.