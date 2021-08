Studie: Wahlprogramme immer unverständlicher

Stuttgart. Die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl sind einer Stuttgarter Studie zufolge zwar so umfangreich wie nie zuvor – sie lassen sich aber auch so schwer verstehen wie kaum andere in der bundesdeutschen Geschichte. In den Programmen zur anstehenden Wahl fanden sich den Studienautoren zufolge Wortungetüme und Bandwurmsätze mit bis zu 79 Wörtern, wie die Stuttgarter Universität Hohenheim laut dpa-Meldung vom Sonnabend mitteilte. Die Analyse ist Teil eines Langzeitprojektes, bei dem seit der Bundestagswahl 1949 bislang 83 Wahlprogramme untersucht wurden. (dpa/jW)