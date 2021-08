Ein langsamer Abschied

Sacha Barcza Dits Gewissermaßen Volksfront: Margarete Barcza und Anatoli Gurewitsch

»Kämpf für das, was wert und mehr«, notiert Hilde Coppi 1943 dem gerade erst geborenen Sohn, während sie in Gefangenschaft der Nazis ihre Hinrichtung erwartet. Sie und ihr Mann Hans hatten eine wesentliche Schaltstelle jenes von Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack angetriebenen Netzwerks inne, das von der Gestapo unter der Bezeichnung »Rote Kapelle« zusammengefasst wurde. Was Beharrlichkeit, Organisiertheit und wohl auch, was die Wirkung angeht, besitzt die Kapelle in der Geschichte des antifaschistischen Widerstands eine besondere Stellung. Desgleichen aufgrund ihrer Zusammensetzung, denn ihre Mitglieder kamen aus allen Lagern: dem Militärapparat etwa, dem linken Künstlermilieu, dem akademischen Betrieb, der Untergrund-KPD, allgemein der Arbeiterbewegung oder aus kirchlichen Kreisen. Gewissermaßen verkörpert sie damit genau das, was Maurice Thorez und Georgi Dimitroff ab 1934 als Volksfrontstrategie ausgaben.

Und noch eine Sache macht die Kapelle besonders. Sie blieb nicht stehen bei bloß zivilem Widerstand (Flugzetteln und dergleichen) oder individuellen Aktionen (Sabotage etc.), sondern suchte aktiv die Kooperation mit der Sowjetunion und deren Geheimdiensten. Entsprechend geprägt war ihre Rezeption nach 1945. Während sie in der Bundesrepublik – anders als Stauffenberg und die »Weiße Rose« – noch lange als Beispiel für Vaterlandsverrat galt, wurde in der DDR die Verbindung des Netzwerks mit den sowjetischen Diensten überbetont.

Doppelte Stoßrichtung

Vor diesem Hintergrund hat sich Carl-Ludwig Rettinger die Aufgabe gestellt, die Geschichte der Roten Kapelle einmal ungefiltert zu erzählen. Entsprechend zeigt seine Dokumentation, simplerweise »Die Rote Kapelle« betitelt, eine doppelte Stoßrichtung: Es wird die Geschichte der Widerstandsgruppe nacherzählt und dabei immer wieder auf zwei Filmproduktionen Bezug genommen, die exemplarisch für jene zwei Linien nach 1945 stehen sollen. Zum einen auf den Defa-Kinofilm »KLK an PTX – Die Rote Kapelle« (Horst E. Brandt, 1970), für den mit Claus Küchenmeister ein prominenter Buch- und Film­autor das Drehbuch beisteuerte, dessen Eltern zu den Kämpfern der Roten Kapelle gehörten. Zum andern auf den WDR-Siebenteiler »Die rote Kapelle« (Franz Peter Wirth, 1972). Die westdeutsche Serie entstand zwei Jahre später und kann als Antwort auf den Defa-Ansatz verstanden werden. Man fand offenbar wichtig, dem politischen Heldenepos eine Version entgegenzusetzen, in der alles ein bisschen mehr nach John le Carré schmeckt, der Akzent also eher auf dem Technischen, Trickhaften der Spionage – der »Trade­craft« – liegt und die Gestapo damit fast als ein Geheimdienst wie jeder andere erscheint.

Halten wir das einmal fest. Der Vorwurf gegen die Defa lautet: Heroisierung des antifaschistischen Widerstands und Übertreibung der Rolle des sowjetischen Geheimdienstes. Dem WDR wirft man hingegen vor, das Treiben der Gestapo verharmlost zu haben. Es mag ein jeder selbst entscheiden, was schlimmer ist.

Böser Effekt

Künstlerisch ist »Die Rote Kapelle« beeindruckend. Der Score klingt klassisch, Klavier, Streicher, gelegentlich Soundeffekte, die die Bilder des sowjetischen Fünfteilers »Befreiung« (Juri Oserow/Julius Kun, 1969) wieder hochrufen. Alles erinnert an die Filmästhetik der 70er und frühen 80er Jahre. Der maßvolle Gebrauch musikalischer Effekte scheint dem Thema angemessen, wenn man sich etwa des dick Aufgetragenen in »Schindlers Liste« (Steven Spielberg, 1993) oder »Werk ohne Autor« (Florian Henckel von Donnersmarck, 2018) entsinnt.

Obgleich vom Material her Montage, greift da so vieles ineinander, dass es organisch wird. Der im Dokumentargenre üblich gewordene Verzicht auf den Erzähler bleibt hier zum Glück missachtet. Voiceover und Interviewrede wechseln einander ab. Visuell bedient der Film sich sowohl bei historischem Footage, Kriegsaufnahmen etwa, als auch bei den beiden Filmproduktionen zum Thema. Viele Momente in der Geschichte der Roten Kapelle sind nicht erzählt, sondern dramatisch dargestellt. So werden, wie der Verleih es ausdrückt, die »Ausschnitte aus beiden Filmen gewissermaßen wiedervereinigt«.

Ein schöner Effekt entsteht durch den unvermeidlichen Wechsel der Formate. Während die Dokumentation (1,85:1) und der Defa-Film (16:9) nur geringen Unterschied machen, bringt jeder Sprung ins Material der WDR-Produktion eine visuelle Einschränkung, da das Fernsehformat entschieden schmaler ist. So wird, gewiss unbeabsichtigt, jene Enge durch Borniertheit sichtbar, den die von Nazis durchsetzte alte BRD beim Blick auf die deutsche (eigene) Geschichte unvermeidlich hatte.

Was nun insofern auch ein müßiger Effekt ist, da der heutige Blick der Bundesrepublik zwar weniger muffig, jedoch nicht unbedingt erkenntnisreicher ist. Zu respektieren bleibt derweil der Versuch, Gerechtigkeit zwischen beiden Perspektiven der Epoche des Kalten Kriegs walten zu lassen. Nicht nur hier – es betrifft eine Reihe jüngerer Produktionen – deutet sich an, dass es einen langsamen Abschied von der Delegitimierung der DDR a priori gibt. Wie übergeordnet dieser neue Standpunkt dann allerdings sein kann, erschließt sich eigentlich von selbst. Äquidistanz ist etwas anderes als Drüberstehen. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass die Verzerrungen des Defa-Films und die der WDR-Serie anderer Natur sind. Sie auf eine Ebene zu setzen, als gehe es um zwei gleichwertige Formen von Geschichtsrevisionismus, ist der beiläufige (böse) Effekt dieses sonst gut erzählten und klug inszenierten Films.