Gründlich verheert

Abdul Qodus / REUTERS Hochlukrativ, aber illegal: Der Anbau von Drogenrohstoffen wie Mohn

Vieles ist unklar an der afghanischen Wirtschaft außer der Hauptaussage, dass es sich bei dem zentralasiatischen Land um eines der ärmsten der Erde handelt. Nicht einmal die Bevölkerungszahl des Landes steht halbwegs fest: Schätzungen liegen zwischen 33 und 39 Millionen Einwohnern. Haupterwerbsquellen der mit jährlich 2,5 Prozent um einen der höchsten Werte weltweit wachsenden Bevölkerung – die Fruchtbarkeitsrate hat sich bei knapp fünf Kindern pro Frau »stabilisiert« – sind die Landwirtschaft und der Dienstleistungssektor.

Die Landwirtschaft ist dabei unproduktiv: Für 2020 ermittelte die Weltbank, dass 42 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren, sie aber nur 28 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erzeugten. Freilich erfassen diese Zahlen nur den auf den Markt gelangenden Teil der Produktion: Aus der Rechnung fallen also einerseits der Eigenverbrauch von Subsistenzbauern und andererseits der hochlukrative, aber illegale Anbau von Drogenrohstoffen wie Mohn und Cannabis heraus. Das »World Factbook« der CIA schätzt wohl auch auf dieser Grundlage den realen Anteil des Agrarsektors an der afghanischen Volkswirtschaft auf 60 Prozent. Dabei sind nur sechs Prozent der Landesfläche landwirtschaftlich nutzbar, und dies im allgemeinen nur mit Hilfe künstlicher Bewässerung. In letzter Zeit nehmen Dürren zu; der Klimawandel dürfte diese Tendenz und damit den Druck auf die Landwirte und auch die Ernährungslage der Bevölkerung verschärfen.

Einzig florierender Sektor der Landwirtschaft – und damit in direkter Konkurrenz mit der Volksernährung um den nutzbaren Boden – ist der Anbau von Drogenrohstoffen. Aus Afghanistan kommen 84 Prozent der weltweit erzeugten Opiate und 45 Prozent des Cannabisharzes, ganz abgesehen von Neuentwicklungen wie der Amphetamin-Vorstufe Ephedrin, bei deren Produktion Afghanistan laut UN-Drogenbericht ebenfalls weltweit führend ist. Für ein Kilogramm Schlafmohn bekommen die Bauern das Zwanzigfache des Preises für ein Kilogramm Weizen. Insofern haben die »Drogenbekämpfungsaktionen« der US-gestützten Regierung um Präsident Aschraf Ghani viel dazu beigetragen, deren sozialen Rückhalt in der Bevölkerung zu untergraben. Die Taliban dagegen begnügten sich traditionell damit, Steuern auf den Verkauf von Mohn und Cannabis zu erheben und den Drogenkonsum im übrigen moralisch zu verurteilen.

Industrie ist in Afghanistan praktisch nicht vorhanden, über den Zustand der Verkehrsinfrastruktur spricht die Tatsache Bände, dass der absolute Großteil der gehandelten Produkte auf dem Luftweg transportiert wird – vermutlich verbirgt sich dahinter im wesentlichen der Eigenverbrauch der Besatzungskräfte und ihres Anhangs. Außenhandel betreibt Afghanistan überwiegend mit Staaten in der Region wie Pakistan, Iran und Indien.

Im Dienstleistungssektor erzeugen nach der zitierten Statistik der Weltbank rund 40 Prozent der Erwerbstätigen 58 Prozent des BIP. Die extrem hohe Selbständigenquote von 82 Prozent der Erwerbstätigen deutet allerdings darauf hin, dass es sich bei diesem Dienstleistungssektor überwiegend um »Soloselbständige« und damit um verdeckte Erwerbslose handeln dürfte. Auch der mit 47 bis 48 Prozent relativ niedrige Anteil der »Erwerbstätigen« an der Bevölkerung im »erwerbsfähigen Alter« zwischen 15 und 64 Jahren deutet auf eine umfangreiche Schatten- bzw. Subsistenzwirtschaft als Existenzgrundlage der afghanischen Bevölkerung hin.

Dass die offiziellen Statistiken für die Jahre seit 2001 ein stetiges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf ausweisen – von circa 850 US-Dollar (etwa 723 Euro) auf Werte von knapp 2.000 US-Dollar in den letzten Jahren – , spiegelt dabei eine Scheinblüte wider: Die westliche Besatzung hat einen Wasserkopf an Verwaltung und »humanitärem Überbau« in Gestalt aller möglicher Vereine, Stiftungen und Projekte geschaffen, der nun mit dem Abzug dieses Personals und dem Entzug der Einkünfte dieser Menschen und der mitbeschäftigten »Ortskräfte« aus der afghanischen Volkswirtschaft rapide abschwellen dürfte. 2020 machten ausländische Hilfszahlungen 43 Prozent des afghanischen Sozialprodukts aus.

Trotzdem sehen nicht alle Analytiker schwarz für die afghanische Wirtschaft. Denn das Land ist reich an mineralischen Rohstoffen, von Edelsteinen wie Lapislazuli und Smaragden über Öl und Gas bis zu Kupfer, Lithium und seltenen Erden. Diese Vorkommen sind in den siebziger und achtziger Jahren zumeist von sowjetischen Geologen nachgewiesen, aber bisher nur ansatzweise genutzt worden. Auch der US Geological Survey hat in den Jahren der Besatzung zu ermitteln versucht, was sich aus Afghanistans Bergen alles herausholen ließe. Im Rennen um die Konzessionen, die die künftige afghanische Regierung zu verteilen hätte, liegt allerdings derzeit China vorn. Die Regierung in Beijing hat den Taliban sofort »freundschaftliche Beziehungen« auf der Grundlage von Nichteinmischung und gegenseitigem Respekt angeboten. Man kann erwarten, dass die aktuelle Drohung westlicher Staaten mit dem Entzug von Hilfsgeld und dem Stopp der Entwicklungshilfe eher ein kurzfristiger Reflex bleiben wird. Denn vor die Wahl gestellt, auf ihren Vorstellungen von Menschenrechten zu beharren oder einen Teil der afghanischen Rohstoffvorkommen dem chinesischen Konkurrenten zu entreißen, dürfte sich der kollektive Westen schnell auf einen »pragmatischen Umgang« mit den Taliban orientieren. Die Frage ist, ob die den Westen dann noch als Partner wollen.