Ausbeutung ist Chefsache

Michele Tantussi/REUTERS Absatzmärkte aufgeteilt: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen neben dem Konzernchef von Biontech, Ugur Sahin (2. v. l.), und den Staatschefs von Ruanda, Paul Kagame, und Senegal, Macky Sall (r., Berlin, 27.8.2021)

Deutsche Konzerne drängen auf Expansion. Seit 2017, mit Beginn der G20-Präsidentschaft, hat die Bundesregierung die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents zur Chefsache erklärt. Am Freitag schwärmte die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Wirtschaftsvertretern der Subsahara-Afrika-Initiative der Deutschen Wirtschaft in Berlin von schlummernden Gewinnen: »Afrika verfügt über so viele Marktpotentiale, die es aber auch besser zu nutzen gilt.« Besonderes Augenmerk solle dabei Investitionen in erneuerbare Energien gelten. Am frühen Abend wollte Merkel bei einer Konferenz mit Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder im Kanzleramt über die weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit beraten. Bei dem Treffen der Initiative »G20 Compact with Africa«, der zwölf afrikanische Länder angehören, sollte es auch um die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie gehen.

Am Donnerstag abend hatte der Chef der afrikanischen Entwicklungsbank, Akinwumi Adesina, bei einem Treffen im Kanzleramt mit den Vorsitzenden der größten Wirtschaftsinstitutionen IWF, ILO, Weltbank und WTO die enormen Auswirkungen der Pandemie in Afrika geschildert. Die Wirtschaft auf dem Kontinent sei um 2,1 Prozent geschrumpft. »30 Millionen Menschen sind in die Armut zurückgefallen, und 39 Millionen weitere könnten bis Ende des Jahres hinzukommen«, so Adesina.

Um aus der Krise zu kommen, sei der Zugang zu Impfstoffen existentiell. Nur 2,4 Prozent der Bevölkerung hätten ihn bereits. »Afrika sollte nicht um Impfstoffe betteln müssen. Afrika sollte eigene Impfstoffe auf dem Kontinent produzieren und nicht immer am Ende der Lieferkette stehen«, sagte Adesina.

Die Bundesregierung lässt das kalt. Berlin verweigert die Freigabe der Patente für die Entwicklung der Vakzine. Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, sagte am Freitag gegenüber jW: »Die Weigerung der Bundesregierung zur Patentfreigabe zeigt ihre völlige Gleichgültigkeit gegenüber Milliarden von Menschen, die den Coronaimpfstoff zum Überleben brauchen.« Hinzu komme, dass in Deutschland bis zu 3,2 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen allein aus Arztpraxen im Herbst verfallen könnten. Aber statt Menschen schütze die Bundesregierung immer noch lieber die Interessen der Pharmaunternehmen, die mit den Impfstoffen inzwischen unglaubliche Gewinne erwirtschaftet haben, so Kessler. Die Mainzer Firma Biontech etwa kassierte im ersten Halbjahr 3,9 Milliarden Euro. Die Pandemie ist für die Pharmaindustrie eine Chance. »Unser Ziel ist es, in Afrika Impfstoffe zu entwickeln und nachhaltige Produktionskapazitäten für Impfstoffe aufzubauen, um gemeinsam die medizinische Versorgung zu verbessern«, sagte Vorstandschef Ugur Sahin am Freitag – die Profite fließen jedoch zurück nach Mainz.

Der Chef der afrikanischen Entwicklungsbank ergänzte, um aus der Rezession zu kommen, müsse dringend die Schuldenlast der afrikanischen Staaten gesenkt werden. Insbesondere die Erhöhung der IWF-Sonderziehungsrechte hätte eine wichtige Rolle gespielt. 15 Milliarden US-Dollar (12,7 Milliarden Euro) seien den Ländern Afrikas bereitgestellt worden. Deutschland hat durch die Erhöhung der Sonderziehungsrechte rund 33 Milliarden Euro erhalten. Der IWF hatte die Industriestaaten dazu angehalten, die Mittel an ärmere Länder weiterzureichen, doch die Bundesbank besteht auf dem Geld. Die Kanzlerin gab sich generös. Berlin wolle sich für Hilfen in dreistelliger Millionenhöhe für die Länder Afrikas einsetzen. Kostet ja nichts.